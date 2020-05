Da Powell e Mnuchin due visioni diverse sulla ripresa americana

4' di lettura

La portata e la velocità della frenata dell'economia americana a causa del coronavirus «sono senza precedenti nella storia recente, e sono significativamente peggiori di ogni recessione dalla Seconda Guerra Mondiale. Una piena ripresa potrà avvenire solo alla fine del 2021», dice il governatore della Fed Jerome Powell durante la video conferenza davanti alla Commissione bancaria del Senato, nella quale è stato chiamato a testimoniare delle azioni messe in campo dall'amministrazione assieme al segretario al Tesoro, Steve Mnuchin.

Powell ha ribadito che la banca centrale americana è pronta a usare tutte le armi a disposizione nel suo arsenale per aiutare la ripartenza dell'economia, ma altre azioni potrebbero essere necessarie. I quasi 3mila miliardi di dollari stanziati dal Congresso contro l'emergenza Covid con il maxi pacchetto del Cares Act e gli altri provvedimenti successivi di spesa aggiuntiva «sono stati fondamentali» secondo Powell per consentire il lancio dei vari programmi di sostegno all'economia del Tesoro e della banca centrale.

In queste ore repubblicani e democratici continuano a negoziare sul prossimo pacchetto di aiuti, il cosiddetto Heroes Act da oltre 3mila miliardi che la Camera ha approvato venerdì scorso, con ulteriori misure di sostegno per stati, città, ospedali, aiuti al reddito e ai disoccupati. I repubblicani si oppongono a ulteriori spese ma un compromesso andrà trovato per evitare lo spettro del default agli stati e alle grandi città con i bilanci già in rosso che rischiano di fallire travolte dalle spese per far fronte all'emergenza del Covid.

Da inizio marzo la Fed ha lanciato una serie di misure straordinarie di sostegno per i mercati e l'economia: ha tagliato i tassi quasi a zero e varato nove programmi di prestiti straordinari per sostenere Wall Street e Main Street, con piani di sostegno per tutto, anche dei debiti dei comuni e delle aziende con il sostegno al mercato dei municipal bond e corporate bond.

Powell, un moderato repubblicano, nominato da Trump, pesantemente criticato dal presidente per mesi lo scorso anno in modo irrituale per le sue scelte di politica monetarie ritenute eccessivamente prudenti e attendiste, ha detto che il governo americano dovrebbe fare di più , come aveva già fatto la scorsa settimana: non è così scontata l'uscita dalla crisi una volta passata la pandemia.