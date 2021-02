Da Prada ad Armani guizzi d’oro e colori elettrici: la moda riaccende i desideri

Non è un caso che nel puntare sul colore, sempre graficamente tagliato dal nero, e sulle forme morbide, Armani rievochi gli anni Ottanta, personali e collettivi: un momento di ottimismo spensierato e di ingenuità – anche di spreco e vacuo edonismo, certo – all'uscita dal piombo attanagliante dei Settanta. Il messaggio è chiaro: osare e divertirsi, per ricostruire.

Emporio Armani, la ripresa passa del colore Photogallery20 foto Visualizza

Da Blumarine, Nicola Brognano, che ha trent'anni appena, ha in mente tutto un altro tipo di sfrontatezza: sul crinale periglioso del cattivo gusto e del kitsch, come osava nei primi anni duemila di Paris Hilton e Jennifer Lopez, tra mini indecenti, scarpe appuntitissime e colori acidi. La fantasia di quel periodo, vissuto da infante, è un vero imprinting, che si traduce in una lettura di Blumarine non molto originale, anzi facile e scontata, ma efficace.

Blumarine

Altrimenti, come antidoto all'incertezza, torna il fascino discreto della borghesia, in un dilagare di cammello, di beige, di eleganza country da vivere idealmente en plein air in manieri nei quali rifugiarsi senza paura di claustrofobia nei prossimi lockdown, sperando non ce ne siano più. Si afferma prepotente un immaginario che a ben guardare è quasi una antimoda – dei blasonati, visonati e cashmerosi, sia chiaro – fatto di linee fluide e colori neutri, mai più scuri del grigio.

L'esordio di Kim Jones come direttore creativo del prêt-à-porter di Fendi, dopo la falsa partenza della couture, s'ammanta di beige, bianchi sporchi e pietra – i colori delle rovine romane – arrangiati in composizioni monocromatiche.Nel definire la propria idea dello storico marchio, Jones, a questo giro più convinto e convincente, riparte da Roma, e dalle cinque sorelle, ovvero dal più puro dna Fendi, roccaforte capitolina di lusso compiaciuto e matriarcato.

Fendi, la sfilata per l'autunno-inverno 21-22

L'idea è di glorificare le donne forti, tema sul quale le fondatrici non hanno in verità mai dovuto profondersi, semplicemente perché erano superdonne. Oggi invece tocca comunicarlo, e allora così sia. Il succedersi di visoni lavati in forme a vestaglia, di cashmere frangiati e ancora altre frange occhieggia in modo chiaro all'immaginario Fendi della metà degli anni Ottanta, quando le sorelle misero sul mercato il profumo Roma, con annessa immagine di bacio a Giano. Nei quarant'anni intercorsi, e nell'epocale successione di direttore creativo, tutto si è diluito. Negli accessori, però, rimane l'esuberanza, e da lì si può ripartire.