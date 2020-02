Da Prada arriva Raf Simons: da aprile sarà co-direttore creativo Lo stilista affiancherà Miuccia Prada

Raf Simons entra in Prada come co-direttore creativo, insieme a Miuccia Prada. La decisione dell’azienda milanese è stata comunicata domenica 23 febbraio, con la convocazione di una speciale conferenza stampa.

«Sono molto felice di questa nuova fase - ha commentato Miuccia Prada -. Il contrattocon Raf inizierà a partire dal 2 aprile e la prima collezione con Raf sarà in passerella a settembre. Con questo non intendo fare un passo indietro, né sto cercando un successore. Non sono così vecchia!»

«Raf Simons lo scelsi nel 2005 come direttore creativo di Jil Sander - ha aggiunto Patrizio Bertelli -. Abbiamo formato tanti stilisti, ma questa è la prima volta che due stilisti collaborano».

Da parte sua Raf Simons, che dopo la recente fine della collaborazione con Calvin Klein si era dedicato alla sua linea eponima, si è detto «sempre in cerca di nuove sfide. Patrizio Bertelli mi ha cercato dopo la mia uscita da Calvin Klein, e abbiamo messo a punto la nostra collaborazione nel corso di questo ultimo anno. Collaborerò solo al marchio Prada, non a Miu Miu, e vivrò fra Milano, Anversa e New York, continuando anche a curare il mio brand».

L’inizio di questa inedita collaborazione è dunque prevista per il prossimo 2 aprile, e non prevede scadenze.