Da Prada a Fendi un nuovo manifesto sulla potenza della femminilità La sensualità come segno di libertà, la morbidezza una dichiarazione di indipendenza. Max Mara guarda agli spazi e alle avvenure oceaniche, humor dilagante da Moschino e Benetton di Angelo Flaccavento

La sfilata Prada

3' di lettura

Ci risiamo: a Milano si parla di potere femminile e sua espressione vestimentaria. L’emancipazione dovrebbe essere un dato di fatto da tempo acquisito e invece così non è. O forse non è più: l’idea del progresso come una freccia scagliata a gran velocità in avanti è mendace e illusoria. La nostra è epoca di involuzione culturale sotto il manto illusorio e scintillante dell’avanzamento tecnologico. Basta averne consapevolezza e combattere.

Ci sono di nuovo luoghi comuni da sfatare, e la moda ci si mette d’impegno. Che siano due creatrici donne a farlo, nei rispettivi modi ma sostenendo in pratica la stessa cosa, la dice lunga. Miuccia Prada e Silvia Venturini Fendi sono unite nel dire che una donna vestita da femmina, con tutto l’armamentario di cliché del caso - dalle gambe in vista ai bustini, dalle giarrettiere alle reti - non è da prendere meno sul serio, non è da considerare vittima del maschilismo che modella il pensiero dominante. La femminilità è potere: non c’è nulla di più semplice ed evidente, alla faccia del #MeToo e di certo moralismo protestante e bacchettone.

Da Prada, la signora parla di glamour surreale. Il set dalle luci rosse, con le pareti che brulicano pattern della Secessione Viennese è inquietante e allucinato come una scena di Suspiria, nell’originale di Dario Argento. Il richiamo non sembra accidentale: il consesso di streghe istitutrici nel film altro non è che un collettivo di superfemmine. Viste dall’alto mentre camminano intorno a una scultura di Atlante che regge il mondo - altra metafora al femminile? La signora smentisce - le modelle sono torreggianti, e non solo per i tacchi vertiginosi. Sovrastano, metaforicamente, il pubblico, anche con il cerchietto da bebè. Emanano fierezza e possanza nei tailleur di flanella grigia con le giacche strizzate in vita e le gonne dagli spacchi inguinali, nelle gonne di frange danzanti indossate con i pullover ricamati.

«Ho voluto creare un confronto tra leggerezza e peso, immaginando il glamour come utile, ma rompendo la logica con l'istinto», spiega Miuccia Prada. Programma ineccepibile, che si realizza solo in parte. Quel che manca per far deflagrare il messaggio sono proprio istinto e spontaneità: tutto è troppo lambiccato e troppo lavorato, frutto di un linguaggio moda che, malgrado gli sforzi, o proprio in ragione di uno sforzo eccessivo, non pare più allineato sul contemporaneo. Basterebbe, forse, solo un po’ di leggerezza, di frivola a sventatezza.

Da Fendi il rosa boudoir dilaga a partire dal set, che non è più dritto e severo come di solito, ma tutto un ondeggiar di curve, uno sculettare di sedute vellutate. In questo spazio sinuoso, Silvia Venturini materializza una moltitudine di donne di ogni età e tipo fisico, unite dall’essere «libere, indipendenti e forti». Delle dominatrici, fieramente e potentemente sessuali, vestite non solo di pelle nera, ma anche di matelassé rosa, di grigio e colorini delicati, non più significanti di remissività, ma al contrario di potenza perché, dice, «il potere si può esprimere attraverso la femminilità». Il risultato è esaltante.