Da Prada a Furla, da Brunello Cucinelli a Pinko: che cosa insegna la riapertura in Cina

Stando alle regole attualmente in vigore, in Italia riapriranno i negozi di abbigliamento riapriranno lunedì 18 maggio. Mentre i brand tentano di destreggiarsi nel dedalo delle nuove norme – tra le sanificazioni, pulizie giornaliere, dispositivi di protezione e distanziamento – un modello di riapertura (dopo un lungo e severo lockdown) è già a disposizione: la Cina.

La ripresa all’orizzonte

Un mercato che non sarà affondato dalla crisi legata al coronavirus. Soprattutto se si guarda al segmento del lusso: secondo il Consensus 2020 di Altagamma, aggiornato a maggio, il calo dei compratori cinesi si attesterebbe sul -9%, contro un -25% degli europei e un -21% dei nord americani. I cinesi, secondo Altagamma-Bain, concentreranno la spesa entro i propri confini (un processo già in corso, ma accelerato dal non poter viaggiare) e continueranno a trainare il mercato fino ad assorbire il 50% del valore nel 2025. Subito dopo la riapertura i big player hanno già fatto segnare risultati migliori anno su anno – complici episodi di revenge spending come quello della boutique Hermès di Guangzhou che ha incassato 2,5 milioni di euro in un giorno – ma gli ingressi in negozio sono diminuiti. A “tenere”, infatti, sono gli scontrini medi: chi entra acquista di più.

Riaperture modello Cina

Con i dovuti distiguo – la clientela cinese già prima dell’epidemia aveva modalità e luoghi d’acquisto diversi da quella italiana –, il ritorno alla (nuova) normalità avvenuto nella Repubblica Popolare a partire da aprile può essere un’importante pietra di paragone per chi si appresta a riaprire in Italia. A partire dalle misure di sicurezza messe in campo. Prada - che secondo quanto dichiarato a Repubblica dal ceo Patrizio Bertelli ha registrato una crescita a doppia cifra nelle vendite ad aprile - ha riaperto i negozi nell’area Greater China (ad eccezione dell’aeroporto di Hong Kong): alcuni punti vendita fanno un orario ridotto (Wuhan, Jinan, Taiyuan, Hefei), ma sul fronte dell’operatività la situazione è quasi tornata alla normalità. Le regole da rispettare sono severe: le autorità governative impongono ai proprietari dei mall di fornire mascherine ai dipendenti e controllare temperatura all'ingresso degli edifici o dei mall, occupandosi della sanificazione delle aree pubbliche. In negozio si devono fornire spray per sanificare le mani ed è obbligatorio l’uso di mascherine.