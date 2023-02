Da Prada la sensualità è austera. Max Mara seduce, ma con misura

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La settimana della moda di Milano entra nel vivo e la seconda giornata conferma l’assunto che il sesso venda. Ci si veste per evidenziare il proprio ruolo e status, ma farlo per sedurre libera una energia potente, profonda, quasi animalesca. Le collezioni che si stanno vedendo in questi giorni a Milano debordano di erotismo. Nulla di nuovo, si dirà: i movimenti ciclici della moda tornano in territori noti, sovente battuti.

Ma ogni riproposizione è una variazione, per cui l’erotismo novello è rigoroso. Si seduce scolpendo il corpo, coprendolo per svelarne porzioni piccole o grandi, sempre con oculatezza. La severità che imperversa rende tutto sottile, di una perversione raffinata, militaresca, perché in definitiva l’uniforme è il più sexy dei vestimenti.

Loading...

Prada, la collezione per l'AI 23-24 Photogallery23 foto Visualizza

Divise, tenute, livree sono parte da sempre del lessico di Prada. L’immaginario borghese, qui, gioca con i mondi limitrofi e ancillari: cameriere, governanti, bibliotecarie, istitutrici, e adesso anche con le infermiere - cliché, invero, di certo erotismo molto cheap. Sempre incline alla diversione intellettualistica anche quando tocca l’ovvio, la signora Prada, con il co-direttore creativo Raf Simons, dedica la collezione a coloro che si prendono cura, proclamando di trovar bellezza in ogni cosa. Sono però proprio le infermiere sexy a riassumere il messaggio di una prova particolarmente aguzza e riuscita, rassicurante nel suo pradismo martellante ma nuova nella tensione angolosa che la caratterizza.

È un sexy alla Prada, insomma, cerebrale più che carnale, ma non per questo meno evidente, a partire dalle ciglia che incorniciano gli sguardi, pastellose e frementi come piumini da make-up. Lo spettro espressivo è ampio: va dai gonnelloni con il pullover al suit maschile indossato a pelle, dalle uniformi incollate al corpo alle cappe cortissime e si conclude, al pari della collezione maschile di gennaio, con una serie di archetipi - parka e bomber - rivisti in allungamenti couture. Tutto molto bello e molto Prada, ma anche cementato nello status quo di marca.

Max Mara, la collezione per l'AI 23-24 Photogallery23 foto Visualizza

La vaga ispirazione settecentesca, completa di panier che modellano i fianchi e cinture a bustino che segnano la vita, regala un twist intrigante, da bagatella licenziosa, ai classicismi cammello e all’agio perbene di Max Mara. Anche qui si seduce, con la misura di sempre e con una freschezza nuova. Da Giada, Gabriele Colangelo crea architetture tonde e velature che smaterializzano le superfici, alzando notevolmente la temperatura senza intaccare la grazia. I volumi fluttuano intorno al corpo, oppure lo segnano, da Calcaterra, in una oscillazione tra estremi piena di energia erotica che culmina, a sorpresa, in una stampa zebrata.