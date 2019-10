«Da profugo a Ceo di Moroso con tanto studio e duro lavoro» Il giovane manager, da marzo alla guida del brand friulano, racconta la sua storia: la fuga da Sarajevo, l’istruzione, le esperienze all’estero, e traccia il futuro del gruppo di Giovanna Mancini

Un momento della produzione nella fabbrica di Moroso, a Cavalicco (Udine).

A Damir Eskerica piacciono le sfide difficili e lo si capisce appena inizia a parlare: «Ho studiato Scienze diplomatiche a Trieste e poi ho vinto una borsa di studio per un master in Relazioni internazionali – racconta il manager, 38 anni, nominato lo scorso marzo ceo di Moroso –. Volevo tornare nel mio Paese e riunificare la Jugoslavia!».

Non è riuscito (per il momento) a ricomporre la geopolitica dei Balcani occidentali, ma le armi della diplomazia gli sono comunque tornate utili nel lavoro per l’azienda friulana, che a 26 anni lo ha assunto come export manager per l’Est Europa, poi per la Scandinavia, i Paesi ex-Urss, la Penisola iberica e nel 2012 lo ha mandato a Londra, a capo della filiale Uk, dove ha incontrato e sposato sua moglie, con cui ora ha un figlio di nove mesi, Leo.

Ha iniziato negli anni più duri della crisi economica: è stato difficile?

«Beh sì, ma io parto da un vantaggio, se così si può dire: sono cresciuto dovendo affrontare situazioni molto complicate. Ero un bambino quando è scoppiata la guerra nella ex Jugoslavia. Vivevo a Sarajevo, dove mia madre era un economista e mio padre un docente universitario di matematica. Io e mia mamma siamo fuggiti dai bombardamenti e siamo arrivati come profughi a Gorizia quando io avevo 11 anni. Il nostro progetto era di andare in Canada, ma non ci siamo riusciti e siamo stati invece ospitati da una famiglia a San Pier d’Isonzo.

Da profugo di guerra a ceo di uno dei brand più prestigiosi del design made in Italy: come ha fatto?