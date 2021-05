Luigi Ferraris, il manager con la passione per il mare passato da Enel a Terna (e ora a Fs)

2' di lettura

Luigi Ferraris, classe ’62, natali lombardi (è nato a Legnano), è genovese d’adozione: è cresciuto e ha studiato nel capoluogo ligure (dove si è laureato in Economia e Commercio) perché il padre, ex maresciallo dei carabinieri, fu trasferito nella caserma di Portofino quando il manager era ancora in età scolare. Adora la musica classica e il “suo” mare, quello ligure, dove quando può cerca sempre di tornare. Sposato, una vita privata all’insegna della riservatezza, non ama i salotti e preferisce trascorrere il poco tempo libero in famiglia con la moglie e i due figli che lavorano entrambi all’estero.

L’inizio in PriceWaterhouse

Il suo approdo al vertice di Ferrovie è solo l’ultimo tassello di una carriera vissuta tutta al servizio della grande industria e iniziata nel 1988 nel settore auditing di PriceWaterhouse nel 1988. Dal 1990, il neo ad di Fs ha ricoperto diverse posizioni - manageriali prima e di vertice poi - in diversi player italiani e internazionali come Agusta, Piaggio VE, Sasib Beverage, Elsag Bailey Process Automation.

L’arrivo in Enel nel 1999

Poi, tra il 1998 e il 1999, l’arrivo in Elsacom, società dell’allora Finmeccanica (ora Leonardo), operante nella telefonia satellitare dove viene chiamato a ricoprire la carica di chief financial officer (cfo) in Elsacom. L’anno dopo, Ferraris sbarca nel gruppo Enel dove il manager ricoprirà diversi incarichi: fino al 2001, è stato cfo di Eurogen, Elettrogen ed Interpower. Dal 2002 a inizio 2004, sempre in Enel, diventa responsabile Pianificazione, Controllo, Amministrazione e Servizi delle Divisioni “Infrastrutture e Reti” e “Mercato”.E, dal dicembre 2004, viene nominato amministratore unico unico di Enel Servizi.



Gli incarichi nelle controllate del big energetico

Dal 2004 al 2005, poi, assume l’incarico di responsabile della Pianificazione e Controllo del gruppo energetico e, dal giugno 2005, è direttore della Funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Dal giugno 2009 al novembre 2014, ricopre quindi il ruolo di cfo di Enel e guida la quotazione di Enel Green Power, il braccio del gruppo attivo nelle rinnovabili di cui è stato presidente dal 2009 al 2014. Nell'ambito delle società quotate del gruppo, Ferraris è stato anche consigliere di amministrazione di Endesa e della controllata cilena Enersis e, nel corso dell’ultimo anno in Enel, ha assunto l'incarico di responsabile dell'area America Latina e di ceo di Enersis.