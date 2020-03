Da quattro a 40 addetti con il sensore libera-robot Per la start-up nata nel 2016 nuove commesse in arrivo dai costruttori dell’auto di Luca Orlando

«In effetti di strada ne abbiamo fatta: ho ancora qui la fotografia, quando nella stanzetta da dove siamo partiti eravamo appena in quattro».

Ricordo ancora fresco, per la verità, si trattava appena del 2016, quando a gennaio Luca Salgarelli fondava Inxpect. Idea diventata azienda strutturata, che oggi presenta numeri decisamente diversi, con un organico balzato a 40 unità, praticamente il doppio di quello esistente all’inizio dello scorso anno.

Adeguamento di perimetro necessario per far fronte alle richieste del mercato, che si indirizzano ora in modo convinto verso le nuove tecnologie della start-up bresciana: sensori di nuova generazione in grado di aumentare i livelli di sicurezza dei robot.

Piccola-grande rivoluzione all’interno della fabbrica, che grazie a questa applicazione può fare a meno delle gabbie di contenimento necessarie per tutelare l’incolumità degli operatori rispetto ai robot tradizionali, rendendo questi ultimi “consapevoli” di ciò che li circonda e bloccando il loro movimento alla bisogna.

«Con la prima generazione di sensori abbiamo eliminato la necessità della porta - spiga il fondatore, presidente e Ceo di Inxpect - mentre con la seconda, in arrivo a giugno, elimineremo del tutto la necessità del contenimento, dunque l’intera gabbia».