Da quel giorno l’Italia chiamò… al telefono: il 31 ottobre 1970 l’avvio della teleselezione Oggi il nostro (quasi) isolamento in casa, per l'emergenza Covid, è reso meno pesante dalle molteplici funzioni dello smartphone. Ma un importante traguardo viene raggiunto dalla Sip proprio 50 anni fa: il 31 ottobre 1970 tutta l'Italia si collega in teleselezione di Piero Fornara

(AdobeStock)

L'emergenza della pandemia ci porta a guardare al presente e al futuro prossimo. Le imprese toccate dalle restrizioni – dalla ristorazione allo spettacolo, alle palestre - temono di non riaprire più e protestano, ma tutti noi ogni giorno vogliamo sapere i nuovi contagi, se aumentano le terapie intensive o le vittime del Covid. E ci chiediamo: fra una o due settimane la curva avrà almeno rallentato il ritmo o i dati saranno ancora più brutti e ci sarà un altro lockdown?

Il 20 settembre scorso (con una situazione meno allarmante di adesso), ricorrevano i 150 anni di Roma capitale d'Italia: la data è passata in sordina, a parte qualche articolo di giornale nelle pagine interne o servizio tv verso la fine dei telegiornali. Sono invece già usciti alcuni libri per i 700 anni della morte di Dante (settembre 1321) e il programma delle celebrazioni sul poeta della “Divina Commedia” prevede più di 300 iniziative, in Italia e nel mondo. Ma ciò che interessa alla gente è sapere se nel settembre 2021 avremo disponibile il vaccino contro il Covid su larga scala o se usciremo di casa ancora con la mascherina, rispettando il distanziamento sociale: i politici sono per la prima ipotesi, i medici propendono per la seconda (con due somministrazioni di vaccino a distanza di alcuni mesi). Però un anniversario significativo in questi giorni c'è e riguarda il telefono: ne parliamo in questo articolo.

Oggi il nostro (quasi) isolamento in casa è solo fisico: con lo smartphone (che usiamo “anche” per telefonare) siamo connessi a internet, gestiamo le e-mail private e di lavoro, entriamo nel variegato mondo dei “social media”, facciamo gli acquisti online consegnati a domicilio. I figli tramite Whatsapp mandano ai genitori le foto e i video dei nipotini, gli innamorati lontani si consolano con le videochiamate. Adesso gli studenti delle medie superiori sono tornati alla “didattica a distanza” (versione scolastica dello “smart working”) come àncora di salvataggio di fronte all'impennata dei contagi, dei ricoveri ospedalieri e dei morti. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina di recente ha svalutato la didattica digitale, opponendosi alle richieste di ripristino e accettandola poi “obtorto collo”. Ma dal ministero di viale Trastevere è stata diramata alle scuole una nota che suona come rivalsa sugli insegnanti, comandati a fare lezione in classe - con uso promiscuo delle aule e dei pc, quando funzionano - agli studenti che stanno a casa.

Le centraliniste: grembiule blu scuro e colletto bianco

Riavvolgendo la bobina della storia di 50 anni esatti, scopriamo che il 31 ottobre 1970 è una data importante per la telefonia: tutta l'Italia viene collegata in teleselezione, che permette a ciascun utente di comporre direttamente un qualsiasi numero nazionale anteponendo un prefisso. Ne fa fede anche la lettera – conservata nell' Archivio storico Tim di Torino - spedita il 30 ottobre dal presidente della Sip Giovanni Someda all'Amministratore delegato e direttore generale della Stet Carlo Cerutti: «La teleselezione è stata, in questi giorni, completata ed estesa a tutto il Paese e a tutti gli utenti, assolvendosi così agli impegni assunti con la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 con il Ministero Poste e Telegrafi ». L'Archivio storico Tim, aperto nel 2018 alle visite su prenotazione (al momento sospese causa Covid), è il più grande archivio d'impresa italiano e uno dei maggiori in Europa e documenta lo sviluppo della rete elettrica, da fine '800 alla privatizzazione nel 1962, e di quella telefonica dalle origini agli anni Duemila.

(Archivio Storico Tim di Torino)

Prima dell'entrata in vigore della teleselezione, l'utente che intendeva parlare con un abbonato di un diverso distretto telefonico doveva passare dal centralino (numero 14 per le chiamate nazionali e 15 per l'estero): rispondeva di solito una signora o signorina (grembiule blu scuro e colletto bianco), che annotava il numero da chiamare e metteva poi in collegamento i due abbonati. Pagando il doppio si poteva chiedere l'urgenza. C'era anche una terza levetta per l'ascolto della telefonata, nel caso si interrompesse la linea, come ogni tanto capitava. Le centraliniste, che contemporaneamente agivano su più linee, erano comunque tenute al segreto per quanto potevano avere sentito…