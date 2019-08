«Da qui l’Europa sfida Cina e Usa sui big data»

Ragionando con i Rettori, abbiamo preso consapevolezza che in Emilia-Romagna era concentrato il 70% dell’infrastruttura nazionale per il supercalcolo. E che questa infrastrutttura poteva diventare un collante trasversale per lo sviluppo di tutto il nostro sistema produttivo e formativo. Non solo. Intuimmo che potevamo agire come driver per tutto il sistema Paese, che da Bologna poteva nascere il riposizionamento del Paese Italia nel contesto produttivo mondiale, dove i big data rappresentano il nuovo sistema della conoscenza.

Che cosa avete fatto per seguire queste intuizioni?

Nel 2016 abbiamo istituito il gruppo di ricerca su big data e supercalcolo. L’anno dopo la Regione ha promosso la nascita dell’associazione Big Data, i cui membri oggi gestiscono il 90% delle risorse per il supercalcolo destinato alla ricerca pubblica in Italia. Abbiamo lavorato in piena sintonia con i governi nazionali per candidare Bologna a capitale europea del supercalcolo.

A giudicare dai recenti annunci, l’Europa ha scelto Bologna.

Sì. Nel 2018 è stato approvato il progetto per il posizionamento nel Tecnopolo di Bologna del Data Centre del Centro meteo europeo. Nel 2019 la Commissione europea ha scelto il Tecnopolo anche per installare un supercomputer nell’ambito del progetto comunitario Euro Hpc (High performance computing): una macchina in grado di compiere miliardi di operazioni al secondo. Mentre nel 2020 sarà trasferita a Bologna la direzione del Cherenkov Telescope Array (Cta), il più grande e più sensibile osservatorio per raggi gamma al mondo, con la sua rete di 118 telescopi.