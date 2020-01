Da Raffaello a Beethoven, da Porta Pia a Italia-Germania 4 a 3: gli anniversari del 2020 Una rassegna dei principali anniversari dell’anno che si apre, dai 400 anni dalla partenza dei Padri Pellegrini da Plymouth in Inghilterra verso l'America, alla sconfitta di Napoleone III a Sedan nella guerra franco-prussiana di 150 anni fa di Piero Fornara

Ritratto di Raffaello. Sullo sfondo “La Disputa del sacramento” (Marka)

9' di lettura

«Twenty-twenty»: suona bene in inglese la pronuncia del nuovo anno (bisestile) 2020. Un anno ricco di importanti ricorrenze, a cominciare dai 500 anni dalla morte di Raffaello, scomparso prematuramente il 6 aprile 1520 (poco meno di un anno dopo Leonardo da Vinci): un tuffo nel Rinascimento, quasi un’evasione dal piccolo cabotaggio della politica italiana. Sono invece trascorsi 400 anni dalla partenza della Mayflower, la nave dei “Padri Pellegrini” salpata nell'aprile 1620 da Plymouth in Inghilterra verso l'America. Intanto le capitali europee si preparano a celebrare i 250 anni della nascita di Beethoven (16 dicembre 1770), autore dell'Inno alla gioia (Sinfonia n. 9), scelto come Inno dell'Unione europea.

Proseguendo a riavvolgere la bobina della Storia, 150 anni fa registriamo la rovinosa sconfitta di Napoleone III a Sedan nella guerra franco-prussiana (1° settembre 1870), cui farà seguito la soluzione militare della “Questione romana” con l’entrata delle truppe italiane a Roma dalla breccia di Porta Pia (20 settembre). Protestando contro lo Stato “usurpatore”, papa Pio IX si ritira in Vaticano.

Cento anni fa l’Europa è un continente lacerato dopo la Grande guerra. Negli Stati Uniti entra in vigore il “proibizionismo”: pur apprezzabile nelle intenzioni dei promotori, il divieto federale sugli alcolici non avrà esito felice. Gli anni Venti del XX secolo si associano infatti in America al contrabbando e al gangsterismo.

Guardando ai fatti della cronaca italiana del 1970 - 50 anni fa – troviamo l'approvazione dello Statuto dei lavoratori, che segna una svolta democratica nelle fabbriche, le prime elezioni nelle 15 regioni a Statuto ordinario e l’entrata in vigore della legge sul divorzio (che sarà confermato nel referendum del 1974). In estate da Tripoli arriva il decreto del colonnello Gheddafi che confisca i beni degli italiani residenti in Libia: rientrano in patria 20mila nostri connazionali. Per lo sport, indimenticabile la semifinale Italia-Germania nei Mondiali di calcio in Messico, vinta dagli azzurri 4 a 3 nei tempi supplementari.

Primo appuntamento del 2020 per la politica italiana sono le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria domenica 26 gennaio, cui seguirà di pochi giorni la Brexit, l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Negli Stati Uniti la corsa verso la Casa Bianca entra nel vivo con le primarie del “Super Tuesday” il 3 marzo, per concludersi martedì 3 novembre quando ci saranno le elezioni (con l'incognita del voto nel Senato sull'impeachment al presidente in carica Donald Trump). Gli Usa ospiteranno anche il G7, che potrebbe tornare G8 se verrà invitata anche la Russia di Putin; mentre il 21 e 22 novembre ci sarà il G20 a Riad in Arabia Saudita (imbarazzante dopo il caso Kashoggi, ma la scelta della sede era stata fatta ben prima dell'assassinio del giornalista dissidente saudita nel consolato di Istanbul).