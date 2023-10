Da Regione Lombardia otto iniziative per le start up che valgono 72 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Regione Lombardia punta sulle start up e mette a punto un pacchetto di otto iniziative che valgono 72 milioni di euro.

Anche nel 2023 la Lombardia si conferma la prima regione in Italia per il numero di start up innovative. Secondo i dati pubblicati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla fine del primo trimestre 2023, in Italia erano registrate 14.029 start up innovative. Analizzando la distribuzione geografica, la Lombardia - come sempre - è la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 3.750, pari al 26,7% del totale nazionale, con Milano che rimane la provincia in cui è localizzato il numero più elevato di start up innovative: 2.669, il 19% del totale nazionale. Di fronte alla rilevanza del fenomeno, Regione Lombardia, su volontà dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha messo a punto uno specifico pacchetto economico. L’obiettivo è duplice: «Sostenere le realtà già esistenti e incentivare la nascita di nuove continuando ad avere una visione internazionale grazie alla nostra capacità di attrarre competenze e nuovi investimenti». In particolare, il pacchetto si compone di otto iniziative che complessivamente hanno un valore economico di circa 72 milioni di euro: Fondo Lombardia Venture, StartCup Lombardia 2023, Premio Nazionale dell’Innovazione, Sostegno all’Equity Crowdfunding per StartCup Lombardia, Skydeck Europe Milano – Sviluppo Programma di accelerazione internazionale, Programma Esa Bic Milano, Microcredito e Bando Nuova Impresa.

Fondo Lombardia Venture

Nel dettaglio, il Fondo Lombardia Venture dal valore di 40 milioni di euro sostiene l’accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di start up e scale-up deep tech, mediante un fondo di partecipazione denominato appunto Lombardia Venture, che sottoscriverà, per il tramite di fondi paralleli, quote di Fondi di Venture Capital destinati a investimenti a favore delle start up lombarde. Si è conclusa la fase di selezione dei fondi di Venture Capital ed è in corso la fase di strutturazione dei Fondi Paralleli. I primi 3 fondi in graduatoria sono 360 Capital Italia, fondo con una dimensione target pari a 60 milioni di euro, un focus su start up operanti nei settori deep tech, B2B software e B2C software e gestito dalla Sgr italo-francese 360 Capital Partners; United Ventures III, fondo di venture capital con una dimensione target pari a 150 milioni di euro, con un focus su start up operanti nei settori dei sistemi intelligenti complessi, climate tech, digitalizzazione sostenibile e gestito da United Venturs Sgr e Indaco Ventures I, fondo di venture capital con una dimensione pari a 134 milioni di euro, con un focus su start up operanti nei settori delle life science, cleantech, elettronica, digitale e gestito da Indaco Sgr.

Il Programma Esa Bic Milano

Per quanto riguarda il Programma Esa Bic Milano, si tratta di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, grazie al quale si sostiene l’avvio di un Esa Bic - Business Incubation Centre a Milano, all’interno del Distretto di Innovazione di Bovisa del Politecnico, assicurando un cofinanziamento di 375.000 euro volto a coprire la quota di risorse necessaria per concedere i contributi alle start up incubate non coperta interamente dal contributo assegnato da Esa; una misura che si pone l’obiettivo di incubare almeno 25 start up durante il programma.

Microcredito

Iniziative alle quali si affianca quella del Microcredito che sarà disponibile da gennaio 2024 e che prevede una dotazione finanziaria di 24 milioni di euro: ha la finalità di agevolare la promozione delle start up di impresa, con il coinvolgimento diretto degli operatori del microcredito. Sempre con l’obiettivo di sostenere l’autoimprenditorialità, Regione Lombardia in collaborazione con il Sistema Camerale ha messo in campo anche per l’anno in corso il bando Nuova Impresa dal valore di oltre 5 milioni di euro; uno strumento che ha contributo alla nascita di oltre 1.500 nuove realtà imprenditoriali di cui un terzo costituite da under 35.Bandi, finanziamenti ma anche eventi, premi e promozione nella strategia di Guidesi per «continuare a migliorare il primato lombardo».