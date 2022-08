Da restituire al lavoratore le ore di ferie forzate inserite nella cassa integrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il diritto del datore di lavoro di stabilire il periodo di ferie in base alle sue esigenze produttive, conosce dei limiti. E non comporta la possibilità di inserire le ore di riposo forzato a ridosso della Cassa integrazione o all’interno di questa, all’insaputa del dipendente. Il piano ferie, anche se imposto, va comunicato al diretto interessato con un anticipo che gli consenta di organizzarsi, in modo da ottenere i benefici psico-fisici tipici dei periodi di vacanza. Effetti che sono invece preclusi, con le ferie imposte e con orario frammentato. La Cassazione (sentenza 24977) respinge il ricorso dell’azienda, secondo la quale la modalità prescelta, e comunicata alle Rsu, era utile a smaltire l’arretrato e rientrava nelle prerogative dell’imprenditore.

L’avviso alle Rsu non basta

Di parere diverso i circa 120 dipendenti che avevano promosso una class action, rivendicando il diritto a godere delle ferie “tradizionali”. Più giorni consecutivi per ricaricarsi, e non riposi “inconsapevoli” . Per la Suprema corte i dipendenti hanno ragione. I giudici di legittimità, precisano che la comunicazione Rsu - della forma scelta dall’impresa per smaltire le ferie - anche ammesso che i lavoratori ne fossero entrati a conoscenza, non equivale all’avviso individuale, nè rende legittima la via percorsa. Resta del tutto improprio l’effetto sorpresa.

Loading...

Senza successo la società afferma l’assenza di un danno, che per la Suprema corte c’è. E sta nel sistema del tutto peculiare seguito «due , quattro o otto ore giornaliere durante il periodo di collocamento in Cigs». Un collocamento forzoso dei lavoratori «di cui gli stessi sono stati edotti peraltro solo successivamente al godimento e dalla consultazione delle buste paga. Si tratta - scrivono i giudici - di una modalità di comunicazione che si pone in contrasto con l’oggettivo conseguimento della finalità cui le ferie sono intrinsecamente preordinate (il ristoro delle energie psico-fisiche)». Per queste ragioni le ore di ferie così “spese” vanno ora restituite.