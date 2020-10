Da rifiuti a oggetti di design Il tesoro nascosto della Laguna di Giovanna Mancini

Vaporetto Tronchetto, design Marco Zito

4' di lettura

Quella per il recupero dei materiali e degli oggetti è per Luciano Marson una vera e propria attitudine, un approccio alla vita che lo accompagna sin dall’infanzia. Imprenditore di origini friulane, da bambino era solito procurarsi vecchi rottami di biciclette, sistemarli e farli verniciare. «Mi producevo da solo delle eliche, che amavo molto, e le facevo girare al vento», ricorda Marson, fondatore e proprietario, con la moglie Karin Friebel, del marchio Pieces of Venice, nato tre anni fa e premiato lo scorso settembre con il Compasso d’Oro, nella categoria Design per il sociale. Il quarto Compasso che l’imprenditore ha ottenuto nella sua carriera, tutta nel mondo dell’arredo-design.

Eppure non ha una formazione specifica in questo settore, Marson: nato nel 1953 a Pasiano di Pordenone, si definisce «un designer del pongo». Ha sempre inventato oggetti, ma non li ha mai disegnati: «li modellavo io stesso e poi andavo da un falegname per farli realizzare», racconta. Segue studi amministrativi e commerciali e, dopo il diploma, tra il 1972 e il 1978 lavora come contabile in un mobilificio, per poi passare alle vendite, in giro per l’Italia. «Ho sempre avuto nel sangue la voglia di mettermi in proprio e fare qualcosa di mio, ma non avevo capitali alle spalle – spiega –. Quando è nata mia figlia ho deciso che volevo stare accanto alla mia famiglia e così mi sono licenziato e ho iniziato a fare l’agente di commercio di mobili molto rustici e semplici. Poi, con il tempo, mi sono avvicinato al design e mi sono appassionato, collaborando con aziende come Ciatti, Elam, Pallucco».

La svolta arriva proprio grazie all’incontro con Paolo Pallucco, alla fine degli anni Settanta, e soprattutto con Maddalena De Padova, nel 1984. «Maddalena è stata la mia mentore – ammette Marson – ha affinato il mio gusto e aperto i miei orizzonti». Conosce maestri come Vico Magistretti e Achille Castiglioni e, nel frattempo, apre anche un ufficio stampa a Milano, specializzato nella comunicazione di brand del design. Nel 1989 fonda l’azienda di arredamento Horm – di cui era direttore generale e creativo – e collabora con designer come Alvaro Siza, Mario Botta, Toyo Ito, Steven Holl, Karim Rashid, D’Urbino-Lomazzi, Mario Bellini, Toshiyuki Kita, Kengo Kuma, Ross Lovegrove.

La crisi finanziaria mette fine all’avventura in Horm. Marson liquida l’impresa e assieme alla moglie inizia a lavorare al progetto che è il sogno di una vita: coniugare la passione per la sostenibilità del Pianeta con quella per Venezia, «che è un marchio di per sé – osserva –. Io sono di Pordenone, ma l’influenza di Venezia, della sua storia e della sua cultura è sempre stata forte nel nostro territorio, che per secoli ha ospitato le terre dei latifondisti veneziani e le loro case di residenza estiva».

Il progetto Pieces of Venice nasce quasi per caso: «Ero stato contattato, come consulente, da un gruppo di imprenditori che volevano fare mobili con il legno delle briccole, ovvero i pali in rovere che delimitano i canali navigabili nella Laguna di Venezia – racconta l’imprenditore friulano, che oggi risiede a Oderzo,vicino al capoluogo veneto –. Sul momento risposi che c’era chi lo faceva già, e molto bene, dal 1920 (Riva1920, ndr), ma cominciai a pensare in che modo si potesse in qualche modo lavorare sul patrimonio di Venezia, possibilmente in una direzione di salvaguardia e tutela della città e della sua storia».