Da rifiuto a materia prima, nuove combinazioni per riciclare acciaio e pneumatici

Obiettivo economia circolare

«La gestione del fine vita degli pneumatici e delle scorie nere di acciaieria deve orientarsi in maniera crescente verso il recupero di materia, vista anche la gerarchia europea di gestione dei rifiuti e gli obiettivi del Piano di azione per l'economia circolare della UE - continua La Monica -. Per entrambi i materiali esistono diverse possibili applicazioni per il recupero di materia a cui la ricerca Enea e Università di Brescia ne aggiunge un'ulteriore, mettendo a sistema due filiere distinte e tradizionalmente non collegate con l'obiettivo di sviluppare forme altamente innovative e all'avanguardia di economia circolare per la sostenibilità ambientale ed economica del nostro Paese».

Riciclatori preoccupati per decisioni di Bruxelles

A creare qualche difficoltà alla filiera del riciclo e all'economia circolare degli pneumatici fuori uso potrebbe esserci la votazione del 26 aprile scorso a Bruxelles che « porterà al bando dell'uso di intaso polimerico nelle superfici sportive in erba sintetica, principale destinazione di riutilizzo della gomma riciclata da pneumatici fuori uso». A sollevare il problema sono i rappresentanti del consorzio Ecopnenus che ogni anno si occupa di raccolta, recupero, di circa 200.000 tonnellate trasformate in gomma riciclata per tantissime applicazioni nello sport, nelle infrastrutture, per il benessere animale, nell'arredo o impiegate per il recupero energetico.

«Lo scenario attuale è di profonda criticità per il sistema nazionale di riciclo degli pneumatici fuori uso, per la sopravvivenza delle aziende della filiera e per la pratica sportiva dilettantistica e professionistica, sia in Italia che in Europa – commenta Federico Dossena, direttore generale di Ecopneus –. Riteniamo che il provvedimento approvato dal Comitato REACH, così come formulato attualmente, possa avere un impatto sproporzionato rispetto al rischio di dispersione associato, rischiando di generare un danno maggiore rispetto al problema che si intende risolvere. È fondamentale prendere in considerazione i benefici ambientali e cercare soluzioni alternative sostenibili per valorizzare i pfu e promuovere l’economia circolare».

