Da Ronaldo a Madonna, ecco i vip che si mobilitano per l’Amazzonia. Merkel e Macron: in agenda al G7

Anche la pop star Madonna affida ai social network il suo messaggio diretto a Bolsonaro: «Gli incendi stanno aumentando e l’Amazzonia continua a bruciare...Questa è una devastazione per il Brasile, per le popolazioni indigene che vi abitano e per le specie vegetali e animali che la rendono la più importante foresta per la bio-diversità! Presidente Bolsonaro, ti prego di cambiare le vostre politiche e di aiutare non solo il vostro Paese ma l’intero pianeta. Nessuno sviluppo economico è più importante della protezione di questa terra. Abbiamo bisogno di svegliarci! Il futuro della foresta pluviale influisce sul futuro del mondo!»



Un’altra pasionaria della musica, Fiorella Mannoia, twitta «Povero Brasile», mentre su Instagram si scatenano Pink, Ricky Martin, Thalia (e agli appassionati di musica viene subito da pensare a Fabrizio De Andrè, che nella sua “Domenica delle Salme” diceva: «Voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l’Amazzonia e per la pecunia...»).

Anche Chef Rubio e Chiara Ferragni lanciano il loro appello, così come ha fatto Greta Thunberg, twittando mentre si trova a bordo di Malizia 2, l’imbarcazione a vela che la sta portando in America a emissioni zero. «Anche qui in mezzo all’oceano Atlantico sento parlare del numero record di incendi devastanti in Amazzonia. Il mio pensiero va alle persone colpite. La nostra guerra contro la natura deve finire».

L’Amazzonia sarà al centro del prossimo sinodo in programma dal 6 al 27 ottobre in Vaticano. Il tema - annunciato da papa Francesco lo scorso febbraio - è «Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale».