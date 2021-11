Da Rotterdam a Vienna, il ritorno dei lockdown scatena le tensioni in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 30mila manifestanti in piazza a Vienna, scontri nei Paesi Bassi, nervosismo in crescita dalla Germania alla Croazia. La tensione sta montando in Europa dopo che la quarta ondata di casi di Covid ha spinto alcuni governi a ripristinare misure restrittive contro l’escalation di casi e vittime, da forme di lockdown parziale a limitazioni sempre più stringenti per la popolazione non vaccinata.

A rompere il ghiaccio è stata l’Olanda con una stretta di tre settimane, seguita dalla svolta più drastica dell’Austria: lockdown completo e obbligo di vaccinazione dal febbraio 2022. In entrambi i casi le misure hanno scatenato reazioni già viste nelle scorse ondate del virus, con scontri più accesi nei Paesi Bassi. Ora lo scenario inizia replicarsi in altri paesi europei, mano a mano che il bilancio dei nuovi casi lievita fino a nuovi picchi.

I Paesi Bassi fra lockdown (parziale) e proteste violente

La nuova fase di chiusura è stata inaugurata dall’Olanda, nel vivo di un’ascesa di contagi che viaggia al ritmo di oltre 20mila nuovi casi al giorno. Secondo Our World in data, un portale che monitora l’andamento della pandemia, i contagi sono balzati dai circa 2mila dello scorso 20 settembre ai 19.839 del 20 novembre, aumentando con l’avvicinarsi della stagione invernale.

Il governo olandese ha fissato delle nuove misure restrittive in vigore dal 13 novembre al 4 dicembre, con possibilità di rivalutare la situazione il 3 dicembre. L’obiettivo, ha spiegato l’esecutivo, è di «ridurre i contatti quotidiani», garantendo la continuità delle attività durante il giorno e limitando i contatti durante la sera. Il pacchetto di regole include la chiusura alle 18 di tutte le attività non essenziali (come parrucchieri o negozi di vestiti) e alle 20 di bar e ristoranti, un tetto di 1.250 persone a eventi pubblici e divieto di pubblico nelle manifestazioni sportive.

La stretta ha innescato le prime reazione, ma la miccia delle proteste è stata il piano del governo di limitare l’accesso al Certificato Covid (green pass) ai cittadini vaccinati o guariti dal Covid, escludendo quelli disposti a sottoporsi a tamponi. Le violenze sono scattate il 19 novembre a Rotterdam, con un primo bilancio di 7 feriti e 30 arresti in una serata di scontri che ha visto la polizia aprire il fuoco sui manifestanti.