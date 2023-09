Caro voli, da Ryanair a EasyJet, le mosse delle compagnie dopo il decreto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le compagnie aeree low cost dicono no alle misure adottate dal Governo per arginare il caro voli. Un muro contro muro che vede in prima linea Ryanair e EasyJet. Nelle ultime ore la compagnia irlandese è passata dalle minacce ai fatti, tagliando le rotte invernali sulla Sardegna dopo il decreto dell’esecutivo, che fissa un tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole. In particolare il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto, battezzato “decreto Omnibus” o anche “decreto Asset”, prevede lo stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Vietato inoltre fissare le tariffe in base alla profilazione web o al modello di dispositivo usato.

Ma non è la sola. Dopo aver incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, EasyJet ha invitato il governo a rivedere la strategia del tetto, come aveva già chiesto Ryanair nelle settimane scorse, perché il decreto «renderà i voli più cari» e «contrasta» anche con «il principio di libertà tariffaria» stabilito dalla normativa Ue, ha sottolineato la compagnia britannica. E anche il presidente di Wizz Air, Robert Carey, ha definito il decreto «illegale» e «soprattutto sbagliato».

Loading...

Ancora prima Airlines for Europe, l’associazione europea delle compagnie aeree, si era rivolta alla Commissione Ue perché chiarisse con l’Italia l’impatto del decreto sul mercato europeo del trasporto aereo «libero e deregolamentato». E, lamentando un possibile effetto domino in altri Paesi, aveva chiesto se il provvedimento non violasse il diritto delle compagnie aeree di competere e fissare i propri prezzi e servizi.Il ministero delle Imprese e del Made in Italy in quell’occasione aveva difeso le misure in quanto «pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori».

E anche la Commissione europea era entrata a gamba tesa sul provvedimento, chiedendo al governo «chiarezza» sulla stretta alle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani.

Categorie in pressing per modificare decreto Omnibus

Il dl Omnibus rischia di essere travolto da una valanga di emendamenti nella fase di esame da parte delle Commissioni. Oltre alle misure contro il calo voli, nella pancia del provvedimento c’è infatti la tassazione degli extraprofitti delle banche e le soluzioni per aumentare i taxi. Tutte le categorie coinvolte premono infatti per operare modifiche e il governo ha aperto a qualche correttivo.