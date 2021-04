Da S. Giulia a Bisceglie, quando i grandi progetti riscattano le aree disagiate

Anche lo scalo di San Cristoforo ha un ruolo decisivo come elemento di raccordo tra la direttrice sud-occidentale e una serie di ambiti di trasformazione urbana (San Siro, Piazza d’Armi, Sei Milano e Ronchetto) sviluppati in prossimità del limite amministrativo della città di Milano. «Armani, Zegna, Fendi, ma anche il Mudec sono solo alcune delle realtà che hanno trovato spazio in questo ormai storico distretto della moda e degli eventi sviluppatosi negli anni tra via Tortona e via Savona - racconta Francesca Zirnstein, vice presidente di Scenari Immobiliari - e posto in correlazione diretta con il Naviglio Grande e lo scalo ferroviario di San Cristoforo».

Il nuovo Pgt individua una serie di quartieri di edilizia popolare per interventi di rigenerazione urbana. Come il quadrilatero di Segesta, in adiacenza agli edifici popolari di piazzale Selinunte. Qui è stata proposta la trasformazione in altezza del quartiere, demolendo l’esistente e costruendo edifici residenziali a torre. «L’obiettivo è quello di decuplicare l’attuale dotazione di spazi verdi portandola a 100 mila mq» dicono da Scenari Immobiliari.

E infine Cascina Merlata e Mind. Il primo, promosso da Euromilano, ha cambiato volto di un’area di 1.607.385 metri quadrati. Oggi si presenta in parte realizzato, con un grande parco che si ricollega al centro città. Con la realizzazione di quattro nuove torri per un totale di 700 appartamenti risulta essere la più grande iniziativa di edilizia privata sociale in Italia. L’ex area Expo grazie agli australiani di Lendlease sarà trasformata in un Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione (Mind).