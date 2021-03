Da Salvini a Conte, Mario Draghi fa crollare le interazioni social di chi lo appoggia

3' di lettura

Non è stata la prima e non sarà senz’altro l’ultima sortita di un leader politico che invoca di allentare le misure di restrizioni. Le dichiarazioni di Matteo Salvini sulla riapertura dopo Pasqua di scuole e attività commerciali vanno incontro alla palpabile e diffusa stanchezza degli italiani per le misure anti-Covid. E che danneggiano non solo l’economia, ma anche la popolarità dei leader politici. Lo stesso leader della Lega ha subito un drastico crollo delle interazioni sui suoi account social, dall’insediamento del governo Draghi. Ma Salvini non è il solo: Conte, Renzi, Di Maio, persino Meloni hanno visto ridursi il numero di interazioni sui proprio account social, da quando si è insediato il Governo presieduto da Mario Draghi.

A fotografare questa tendenza FBBubbles, divisione strategie advocacy di FB&Associati, che ha preso in esame il trend delle interazioni di alcuni dei principali leader politici dall’inizio dell’anno, quantificando l’impatto dell’ingresso a Palazzo Chigi di Mario Draghi

Dal grafico appare evidente come lo stile Draghi abbia messo fuori gioco una comunicazione molto polarizzata e divisiva come quella messa in campo dai leader italiani negli ultimi anni.

L’analisi qualitativa

Riguarda in modo eclatante chi guida partiti che sostengono il Governo, da Salvini a Renzi, ma non sfugge nemmeno Meloni che dall’opposizione vede dimezzata la interazione sui proprio account social nei primi due mesi dell’anno. Non sembra pagare, in termini di popolarità social, l’assenza di attacchi diretti al premier, accusato nel discorso in occasione del voto di fiducia di godere di un eccessivo “peso della sinistra nell'Esecutivo”. Con il risultato di lasciare al Fatto Quotidiano il ruolo di contraltare critico del governo Draghi. Mentre è ancora tutta da decifrare la parabola social dell’ex premier Giuseppe Conte che, in attesa della sua ridefinizione all’interno del MoVimento 5 Stelle, appare praticamente scomparso dalle conversazioni social.

Interazione non vuol certo dire consenso, anzi: giova ricordare che i commenti ai posti dei politici italiani sono in buona parte (e a volte in netta maggioranza) negativi. Rileva tuttavia come il cambio di passo a Palazzo Chigi coincida con un mutato trend nei contesti digitali dove i politici raccolgono il consenso. «Sfidare le forze politiche che lo sostengono - dice Annalisa Ferretti, responsabile Divisione Fb Bubbles e partner di Fb&Associati - su un dilemma apparentemente contrastante: trasformare in opportunità di consenso politico un processo che in realtà mette in crisi i posizionamenti identitari dei partiti stessi, con un esito tutt'altro che scontato. Il riassetto, anche nel posizionamento dei leader, è in corso, come dimostra anche il recente calo diffuso nelle interazioni con i post».