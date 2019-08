Da Salvini a Conte, da Renzi a Trump: le dichiarazioni chiave della crisi di Andrea Carli

La crisi agostana che ha travolto il governo Cinque Stelle - Lega e ha avviato il percorso che dovrebbe condurre alla nascita di quello tra i Cinque Stelle e il Pd è fatta anche di dichiarazioni. Parole pronunciate dai leader che hanno avuto la capacità di sbloccare una trattativa momentaneamente ferma. O di sancire una rottura. Come quelle di Matteo Salvini che ha confermato la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte (che sarà successivamente ritirata), per passare a quelle al fulmicotone che il presidente del Consiglio ha indirizzato al leader della Lega nell'aula del Senato prima di salire al Colle per rassegnare le dimissioni, per continuare con le dichiarazioni dell'”avvocato del popolo” a Biarritz, dove si era recato per presenziare al G7. E poi le parole dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi, che hanno dato il là al disgelo tra i pentastellati e i Dem, rivali da sempre, primo passo verso un esecutivo tra queste due forze politiche che potrebbe nascere nei prossimi giorni.