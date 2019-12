Da Salvini al Papeete al nuovo governo, dallo scontro sulla Diciotti a Conte tra gli operai dell’ex Ilva: le 10 istantanee della politica 2019 di Andrea Carli e Mariolina Sesto

Dieci istantanee per raccontare il 2019 della politica italiana. Dieci scatti che spaziano dal no del Senato all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la nave Diciotti alle conferenze stampa dell'ex ministro dell'Interno al Papeete di Milano Marittima; dallo strappo agostano del leader leghista all'intervento al fulmicotone del presidente del Consiglio in Senato contro il suo vicepremier. E poi ancora il giuramento al Quirinale del Conte due, il primo banco di prova elettorale per il nuovo esecutivo in Umbria, il presidente del Consiglio che si reca a Taranto per incontrare gli operai dell'ex Ilva, il flash mob di piazza delle “Sardine”. Il resto è cronaca recente.