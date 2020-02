Da Samsung alla Borsa di Seul, l’impatto del coronavirus sulla Corea del Sud

L’indice Kospi di Seul nell’ultima settimana ha perso il 3,6% e da inizio anno ha un saldo negativo (-1,5%), ma fino al 17 febbraio era in rialzo del 3%.

Gli economisti si attendono che la banca centrale coreana intervenga a supporto dell’economia e dei mercati nella riunione di giovedì 27 con un taglio dei tassi di interesse sui prestiti pronti contro termine, che stimano saranno portati al minimo storico dell’1%. Secondo gli esperti di Hsbc, la decisione non sarà unanime e non includerà una revisione della crescita, prevista per quest’anno al 2,4%.