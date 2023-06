Da Sarteano a Trequanda immersi in un Paesaggio Rurale Storico

Un possibile itinerario a sfondo storico per chi soggiorna nella Valdichiana Senese parte da Sarteano, la città della Giostra del Saracino con il suo imponente Castello quattrocentesco costruito su un blocco di travertino che sovrasta l'intero abitato. A poche centinaia di metri dal centro storico si torna nel passato remoto visitando la necropoli delle Pianacce, sito archeologico dove è stata scoperta il famoso ciclo pittorico della Tmba della Quadriga Infernale. Risalendo verso Nord e oltrepassando Montepulciano si arriva a Torrita di Siena, borgo che conserva la struttura dell'antico castello fortificato e i quattro varchi di accesso originari (Porta Gavina, Porta a Pago, Porta a Sole e Porta Nova) che conducono al cuore del paese, Piazza Matteotti, sulla quale si affacciano il duecentesco Palazzo Comunale e la Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, al cui interno si trova una lunetta in marmo realizzata da Donatello con la tecnica scultorea dello “stiacciato”. Arrivati a Sinalunga si può godere di un panorama che sembra non avere fine sulla Valdichiana e ci si può letteralmente perdere nel dedalo di vicoli e di piazzette alla ricerca di luoghi storici rinomati come il Palazzo Pretorio, costruito nel Medioevo a immagine e somiglianza della Torre del Mangia di Siena. Il tour dentro la storia si può concludere a Trequanda, piccolo borgo che si trova a cavallo tra la Valdichiana Senese, le Crete e la Valdorcia. Nella centrale Piazza Garibaldi spicca la chiesa romanica con la facciata a scacchiera, dove i blocchi di travertino bianchi si alternano ai conci in arenaria color ocra. Infine una curiosità: il territorio di questo piccolo Comune è stato il primo della Toscana ad ottenere il riconoscimento di “Paesaggio Rurale Storico”, che ne certifica l'autenticità.

