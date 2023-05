Da Schlein a Gentiloni, da Tronchetti a Marcegaglia: la prima giornata di Trento tra Pil e Pnrr

L’incontro Schlein-Gentiloni

Schlein è arrivata in Trentino Alto Adige mercoledì sera 24 maggio: a Bolzano ha partecipato ad una serata di solidarietà e raccolta fondi per l’Emilia organizzata dal suo partito e in mattinata, dopo l’intervista con Fabio Tamburini - direttore Il Sole 24 Ore, Radio 24, Radiocor e presidente del Comitato scientifico del Festival - è arrivata a sorpresa all’incontro sulla crescita sostenibile al quale ha partecipato il commissario europeo agli affari Economici, Paolo Gentiloni. Schlein è entrata nella sala Depero della sede della Provincia autonoma di Trento ed è stata accolta dai presenti con un applauso. Gentiloni l’ha invitata a sedersi in prima fila da dove ha seguito i lavori.

Mes, una questione di reputazione

Sulla questione della ratifica del Mes, arriva poi il suggerimento di Gentiloni, che invita l’Italia a rispettare “l’impegno preso”. Sul tema, infatti, c’è un problema duplice. Il primo è di “reputazione”, perchè gli impegni internazionali vanno mantenuti. Farsi del male dal “punto di vista della reputazione è sbagliato. Ma le decisioni non spettano a noi ma al governo italiano”.

I big dell’industria e le sfide di Usa e Cina

Ma a Trento è stata anche la giornata dei big dell’industria che si sono confrontati sulla sfida lanciata dagli Usa con l’Inflation Reduction Act, il peso della Cina, le risposte che l’Europa è chiamata a dare. All’apertura dei quattro giorni di dibattiti e approfondimenti, con un programma fittissimo, c’è anche il neo presidente dell’Enel, Paolo Scaroni, che riflette sui modelli di governance delle società e conferma che, “per correttezza”, assumendo la presidenza di Enel, ha lasciato il ruolo in Rothschild. Marco Tronchetti Provera ragiona invece su “l’Europa vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina”, e si sofferma su quanto pesi ancora l’impatto della guerra sullo scenario economico. “Si è creato un vicolo cieco. Non si capisce chi possa decidere di uscirne se non gli americani”, avverte il vicepresidente esecutivo e ceo di Pirelli: “Putin oggi è debole - dice - e bisogna approfittare di chi è debole per aprire un dialogo”.

Marcegaglia sottolinea la sfida Usa

È l’industriale dell’acciaio Emma Marcegaglia a sottolineare la sfida Usa: “Bene che investano, non va bene che sia una azione discriminatoria. Richiede che si vada a investire negli Stati Uniti e questo è anche contrario alle regole del Wto”. E sull’Italia e la partita del Pnrr la past president di Confindustria lancia la sua idea: “È una opportunità unica. Se molti progetti, come ormai sembra chiaro, non verranno realizzati entro il 2026, allora facciamo l’Inflation Reduction Act italiano. Utilizziamo i soldi che non riusciamo a spendere per un credito di imposta per le imprese le famiglie che investono nelle tecnologie per una transizione energetica seria e ben fatta, invece di buttarli in iniziative che non avranno successo”.

Marco Tronchetti Provera e la Meloni

Marco Tronchetti Provera non si sottrae ad una domanda sulla premier Giorgia Meloni: “Quello che vedo è una persona che ci mette tutto il suo impegno, che a livello internazionale non ha commesso errori pur non avendo grande esperienza, ha leadership, viene rispettata. Io credo che le vada dato credito perchè possa tentare un cammino di rilancio del Paese. Draghi ha costruito la cornice, creato i presupposti, ora bisogna dare i contenuti”. Con Gentiloni a Bruxelles, ed “un presidente della Repubblica che aiuta questo percorso”, dice, “c’è un rapporto virtuoso. Così l’Italia può farcela in un percorso molto complesso”.