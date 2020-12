Da segnare: gli indirizzi dove acquistare mobili e accessori antichi fra arte e design Dall'Umbria a Sydney, alla scoperta dei pezzi più interessanti di antiquariato e arredo. Fra rarità, grandi firme e scelte monotematiche. di Elisa Anniss, Rima Suqi, Christina Ohly Evans, Victoria Woodcock, Baya Simons, Nell Card, Clare Coulson, Clara Baldock

Alex Mac Arthur nel suo negozio a Rye, East Sussex.

MACARTHUR, Sussex

Parlando del suo negozio in un ex monastero agostiniano del XIV secolo a Rye, sulla costa dell'East Sussex, Alex MacArthur dice: «Amo i grandi pezzi, sia in termini di dimensioni sia di impatto». Vale per una scala a chiocciola francese in ferro del 1890 come per un toro in bronzo lungo 3,5 metri arrivato da Torino, un'occasione che non si è lasciata sfuggire per il giardino di sculture di un cliente. I sistemi di illuminazione sono il suo marchio di fabbrica, in particolare i lampioni Holophane della Parigi degli anni Sessanta, adattati all'uso domestico.

GALERIE HALF, Los Angeles

Nonostante il nome richiami qualcosa di lasciato a metà, non c'è niente di incompiuto da Galerie Half , fondata dall'interior designer Cliff Fong e dall'antiquario Cameron Smith. Le tre sedi nel vivace quartiere di Sycamore, a Los Angeles, attirano clienti come Diane Keaton ed Ellen DeGeneres. L'insieme di oggetti artistici francesi, scandinavi e americani è un mélange, spiega Smith, «di pezzi che le persone non avrebbero mai pensato di accostare, ma che si fondono perfettamente». Come una scrivania di Pierre Jeanneret da Chandigarh, o una console in pietra e ferro del XIX secolo, dalla Francia.

Galerie Half a Los Angeles.

GALERIE DU PASSAGE, Parigi