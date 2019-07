Da settembre ripartono i corsi di laurea in gastronomia

9' di lettura

Tempo di iscrizioni per accedere alle prove di ammissione per i corsi di laurea specifici per l'ambito gastronomico. Sono diverse le università che, facendo tesoro del nostro patrimonio alimentare e del know how acquisito, formano i futuri cultori e divulgatori delle eccellenze tipiche, ma anche della cucina, ristorazione e alimentazione.





Dal 2017, infatti, il mondo della formazione gastronomica segna un importante rivoluzione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Miur del 28 novembre 2017, dall'a.a. 2018-2019, dove è stato dato il via libera all'inserimento nell'offerta formativa di corsi triennali in Scienze culture e politiche della gastronomia (L/GASTR) e magistrali in Scienze economiche e sociali della gastronomia (LM/GASTR). Nella relazione illustrativa veniva appunto fatto notare che nell'offerta formativa universitaria già esistono classi affini, come “Scienze e tecnologie agro-alimentari”, ma che queste “non riflettono più il quadro complessivo della formazione superiore nel settore della cultura gastronomica e della ristorazione, divenute al contrario di estrema rilevanza per il sistema economico italiano” anche ai fini della professionalizzazione e dell'occupazione dei giovani. Da qui la necessità di un percorso universitario ad hoc.

L’ateneo pioniere a Pollenzo

Una strada già aperta nel 2004 da Slow Food che fondò, prima in Italia, l'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Cuneo. L'ateneo divenne in poco tempo un polo di formazione e ricerca scientifica con un alto profilo di internazionalità in materia gastronomica. E così anche altre università via via negli anni hanno deciso di attivare insegnamenti similari. Si tratta di solito di lauree triennali inserite nell'ambito delle Tecnologie Alimentari o Scienze dell'Alimentazione, che permettono poi di accedere alle rispettive lauree magistrali o di entrare subito nel mondo del lavoro.

Numerosi gli sbocchi professionali. Non solo futuri chef, ma esperti, consulenti, agenti, persino comunicatori della gastronomia intesa come insieme di conoscenze basate anche su nozioni di storia, scienza, politica, trend globali. Tra le materie si trovano, infatti, scienze matematiche, statistiche e chimiche, scienze del territorio e della memoria, scienze della biodiversità, scienze delle produzioni e delle tecnologie alimentari. Ma anche scienze storiche, filosofiche e linguistiche, artistiche, della comunicazione e del design, economico-giuridiche e politiche, e scienze mediche e della nutrizione.

PER SAPERND DI PIU’- Tutti corsi di laurea attivati dagli atenei italiani nell’anno 2019/2020



TORINO, Università degli Studi (sedi di Grugliasco e Asti) - Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione

Il corso si propone di formare una nuova figura professionale rispondente alle esigenze delle aziende operanti nei settori della somministrazione degli alimenti, dell'approvvigionamento e della produzione di derrate alimentari fresche, conservate e trasformate. Sarà possibile orientare la propria formazione approfondendo tematiche quali la distribuzione e somministrazione di alimenti, la sicurezza alimentare, il controllo della qualità lungo tutta la filiera produttiva, la gestione degli acquisti di prodotti alimentari, le progettazione e il supporto di sistemi di certificazione della qualità di processo, di prodotto, di accreditamento dei fornitori. La formazione prevede una preparazione di base nel settore delle tecnologie alimentari a Grugliasco per i primi due anni e un percorso di approfondimento ad Asti. Le iscrizioni - obbligatorie - per il test di ammissione AA 2019-2020 in Viticoltura ed Enologia e in Tecnologie Alimentari si chiudono il 7 agosto alle 13.

Info: http://www.tal.unito.it





TORINO, Università degli Studi - SUMAV Scuola Universitaria per Maestri Assaggiatori di Vino

Non è un vero corso di laurea, ma è il primo percorso accademico dedicato all'assaggio tecnico del vino. Istituito dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con l'Onav-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, parte il prossimo autunno. La scuola si prefigge di fornire a esperti assaggiatori, tecnici del settore enologico, enologi e sommelier, aggiornamenti e approfondimenti in tema di tecniche e metodologie di assaggio dei vini. Si potranno acquisire, quindi, tutti gli strumenti per definire le caratteristiche derivanti da espressione varietale, territorio e tecniche di vinificazione, per valutare il livello qualitativo dei vini ed esprimere giudizi ai fini della valorizzazione e promozione nazionale e internazionale. Il corso è organizzato in moduli per un totale di 60 ore (1.150 euro per l'intero corso comprensivo della tessera Onav valida per il 2020), che si svilupperanno nel periodo novembre 2019 -marzo 2020, presso il campus di Grugliasco dell'Università degli Studi di Torino. Lezioni con accesso a numero chiuso permetteranno a 100 iscritti di ottenere, previo superamento dell'esame finale, il diploma di Maestro Assaggiatore di Vino. Il termine per l'iscrizione è il 30 settembre 2019.

Info: http://www.onav.it