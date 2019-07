Conte attacca Salvini: sui tempi della manovra decido io. Di Maio: trattare con Siri è scelta di campo

Ma il duello sulla manovra 2020 e sulla titolarità a programmarne gli interventi appare quasi un diversivo. Il vero caso potenzialmente incendiario per il Governo è il “Russiagate” che coinvolge la Lega, sul quale Conte e Di Maio ieri hanno preso posizione, il primo smarcandosi da Salvini e il secondo sposando la richiesta del Pd di riferire in Parlamento. «Perché no?», si allinea oggi Conte. «Le nostre linee guida sono assoluta trasparenza nei confronti dei cittadini italiani e fedelità agli interessi nazionali. Noi crediamo nella trasparenza nei confronti dei cittadini in ogni sede, in tutte le occasioni, in primis in Parlamento, le sedi giuste per onorare questa linea guida. E questo Governo non si muoverà dalle linee guida di un millimetro».



Ma il numero uno del Carroccio sta continuando a tenersi alla larga dalle polemiche. Ha già preso le distanze da Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia indagato per corruzione internazionale, che oggi viene interrogato in Procura a Milano, dove si è svolto un lungo vertice tra Pm nell’ufficio del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale. Incerta anche la sorte di Claudio D’Amico, ex deputato leghista oggi consigliere di Salvini a Palazzo Chigi «per le attività strategiche di rilievo internazionale», tirato in ballo da Conte come l’uomo che ha sollecitato l’invito di Savoini al Forum di dialogo italo-russo delle società civili che si è svolto alla Farnesina il 4 luglio e alla cena successiva con il presidente russo Vladimir Putin.

Da Palazzo Chigi negano un faccia a faccia chiarificatore tra Conte e Salvini in giornata. Ma i dem incalzano. «Sui presunti fondi neri della Lega in Russia Salvini non scappi dal Parlamento - afferma il capogruppo alla Camera Graziano Delrio - e venga a chiarire le sue responsabilità invece di continuare a raccontare bugie nei comizi e sui social». A far aumentare la tensione anche le dichiarazioni al Corriere della Sera e alla Stampa di Fabrizio Candoni, ex vicepresidente di Confindustria Russia, che sostiene di essere stato con Salvini a Mosca il giorno prima dell’incontro all’Hotel Metropol e di avergli sconsigliato di partecipare. Parole che per il deputato Pd Carmelo Miceli «aggravano la posizione di Salvini: è molto probabile che il vicepremier venga chiamato a chiarire direttamente ai magistrati».

Questo è il clima in cui ci si avvicina al 20 luglio: con Salvini molto più nervoso rispetto a qualche settimana fa e con Di Maio che ne approfitta per rialzare la testa. In mezzo Conte, che acquista forza dalla debolezza di Salvini. Il risultato è un patto di Governo che neppure il leader della Lega ha interesse a far saltare, almeno per ora, ma i cui termini si fanno via via più sfumati e meno chiari. Esaurita la forza propulsiva di reddito di cittadinanza e quota 100 e ridotti dall’esito del confronto con l’Europa gli spazi per nuove promesse, i due alleati navigano a vista.