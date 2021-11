Da Sirmione a Chioggia, lungo le strade piene di arte del Lombardo-Veneto

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un itinerario cicloturistico attraverso alcune delle principali meraviglie del Lombardo-Veneto. Il giro presenta una tale ricchezza di tesori artistici, storico-culturali ed eno-gastronomici che la componente turistica prende il sopravvento su quella ciclistica.

Il profilo altimetrico non rileva dislivelli degni di nota. È quasi tutto in pianura. Salite ce ne sono davvero poche e quelle poche sono leggere, anzi leggerissime.

Dunque è un'impresa alla portata di tutti. Ideale per chi voglia avvicinarsi all'esperienza del cicloviaggio. Per giunta è un giro che si può fare senza toccare la macchina, facilmente raggiungibile in treno dal Norditalia e dall'Italia centrale.

Da un sito Unesco all'altro

Il punto di partenza è a Sirmione sul lago di Garda. Il percorso tocca città d'arte come Mantova, Verona, Vicenza e Padova, passando da un sito Unesco all'altro. Per chi abbia più tempo, prosegue sulla riviera del Brenta tra le ville del Palladio; passa per Venezia e attraverso le isole del Lido e di Pellestrina finisce a Chioggia, piccolo gioiello della laguna veneta.

In tutto, da Sirmione a Chioggia, sono circa 280 chilometri, da percorrere in cinque – sei giorni a piccole tappe per avere il tempo di fermarsi a visitare i luoghi.