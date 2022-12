Da Siror a Pieve scoprendo i borghi più belli

Siror è il paese delle fontane in pietra a forma poligonale e degli affreschi che raccontano scene di vita sulle facciate delle abitazioni raccolte intorno alla Chiesa di S. Andrea e vi si può percorrere anche il Sentiero delle Leggende scandito da bassorilievi in legno. Pieve è un altro piccolo gioiello che ospita il Palazzo delle Miniere, ex sede del Dazio e adesso museo etnografico, accanto alla Chiesa dei Santi Martino e Giuliano e all'antica canonica. In Via Bedolè, adesso, si possono aprire i libri contenuti pop-up ispirati alle Città Invisibili di Italo Calvino.

9/11 11/11 Menu