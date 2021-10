Da soli o con un nuovo partner: tutti gli scenari per Mps e UniCredit

I punti chiave Per Mps la soluzione stand alone...

... o un’improbabile opzione BancoBpm

Mani libere per Andrea Orcel

Ora che le trattative tra UniCredit e Mef per la compravendita di Mps sono collassate, torna tutto in gioco. Per Mps, ovviamente, che dovrà fare i conti con la richieste della Bce e la necessità del rafforzamento patrimoniale. Ma anche per il Tesoro, l’azionista che detiene il 64% del capitale e deve scrivere un nuovo capitolo per la banca controllata. E così pure per UniCredit, che ha mano libera e sotto la guida del ceo Andrea Orcel potrà ragionare a mente fredda sui nuovi scenari, e a creare valore...