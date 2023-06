Da Sotheby’s Klimt e le garanzie sostengono l’arte del Novecento

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prima serata di aste della settimana londinese dedicata al ‘900 e al Contemporaneo, a poca distanza dalla settimana dell'arte a Basilea con ArtBasel, ha visto Sotheby's realizzare quasi 200 milioni di sterline per i due cataloghi proposti in immediata successione, uno dei più elevati realizzi delle sessioni estive, in gran parte dovuto al risultato record per un solo lavoro, una tela di Klimt che ha portato 85,3 milioni di £.

Il primo catalogo della serata, dedicato a ‘The Now', ovvero arte del XXI secolo, ha contribuito solo per 8,7 milioni di £ (raggiungendo la stima alta di 6,1-8,7 milioni grazie alle commissioni) con un solo lotto invenduto sui 14 offerti, dopo però il ritiro di ben tre lotti prima dell'asta, mentre i 50 lotti venduti su 59 proposti (dopo un solo ritiro) del catalogo generale successivo hanno portato 190,3 milioni di £, verso la stima alta di 154,5-196 milioni dopo l'aggiunta delle commissioni.

Ben 24 lotti del catalogo principale e due di ‘The Now' erano garantiti da parti terze, e sembrerebbe che ben nove di queste garanzie abbiano salvato il lotto dal rimanere invenduto, in assenza di altri compratori; in termini di valore, la maggior parte dell'asta risulta garantita.

Il fatto che potenzialmente circa un terzo delle garanzie (secondo osservazioni non confermate dalla casa d'aste, che non rilascia dati in merito) abbia portato i rispettivi garanti a comperare i lotti (seppure a sconto grazie alla commissione ricevuta per essersi assunti questo rischio) potrebbe far ripensare questa strategia resa sempre meno sostenibile dalle restrizioni di liquidità e da percentuali di esercizio dell'opzione in crescita, in assenza di altri compratori interessati all'opera più che al prodotto derivato della sua vendita (la garanzia, che è a tutti gli effetti una opzione).

L'impiego massiccio di garanzie di terzi fa dubitare dell'effettivo ‘valore di mercato' di molti prezzi raggiunti, negando o distorcendo il processo competitivo che dovrebbe formare ‘prezzi pubblici' in asta.

Klimt record

Metà del ricavo del catalogo generale è dovuto alla ‘Dama con ventaglio' di Gustav Klimt, lavoro rimasto incompiuto a causa dell'improvviso decesso nel 1918. La tela quadrata di crica un metro presenta tutti gli elementi caratteristici dello stile decorativo dettagliato del famoso protagonista della Secessione Viennese, combinando uno ricco sfondo ispirato all'Oriente con una sensuale figura femminile non identificata. Non si tratta di un ritratto di società commissionato e terminato, come nel caso delle due tele dedicate ad Adele Bloch-Bauer immesse sul mercato nel 2006 in seguito ad un celebre caso di restituzione che le tolse dopo quasi 70 anni al Museo Belvedere di Vienna, lavori a cui si devono tuttora i due prezzi record per l'artista ma a trattativa privata rispettivamente a 135 milioni nel 2006 per il lavoro oggi esposto al Neue di New York di Lauder, e 150 milioni di dollari ottenuti secondo indiscrezioni da Oprah Winfrey nel 2016 rivendendo il lavoro comperato per 88 milioni di dollari nel 2006 in asta.

Gustav Klimt. Dame mit Fächer, 1917-18. Sold for 85.305.800 £

Il lotto, che partiva da una stima a richiesta garantita da una parte terza attorno a 65 milioni di sterline, ha visto quattro contendenti ridottisi poi a due, entrambe in rappresentanza di clienti basati in Asia, con una protratta gara di rilanci che ha visto prevalere l'art advisor Patty Wong (in precedenza dirigente della stessa casa d'aste) per un cliente di Hong Kong a 74 milioni di £ che diventano 85,3 milioni con le commissioni, pari a 108,4 milioni di dollari correnti, superando quindi il precedente record per l'artista.

La rarità dei lavori disponibili sul mercato e la notorietà dell'artista hanno portato il dipinto ad apprezzarsi significativamente dai 11,6 milioni di dollari pagati dai venditori attuali nel lontano 1994 quando comprarono a loro volta il dipinto da Sotheby's New York; si tratta all'incirca di un ritorno annuale del 7,5%. Forse anche questo dipinto diventerà la star di un museo privato ad Hong Kong, o rimarrà in qualche deposito europeo permettendo così al compratore di fare uscire liquidità dal suo territorio di residenza, uno dei fattori principali dell'interesse in particolare dei miliardari cinesi per il mercato dei ‘trofei' dell'arte in asta in occidente.

La sezione dei ritratti

In onore della riapertura della National Potrait Gallery a Londra la settimana precedente, il catalogo comprendeva una sezione iniziale di 15 lotti dedicati all'arte del ritratto, denominata ‘Face to face' che spaziava da due ritratti di fine ‘800 rimasti invenduti, rispettivamente di Munch (stima 2,5-3,5 milioni di £) e Toulouse-Lautrec, a due lavori recentissimi aggiudicati sotto le stime dopo un solo rilancio di Elisabeth Peython ‘Angela' del 2017 a 350mila £, e un ritratto femminile su PVC di Kerry James Marshall del 2016 che sfiora 3,1 milioni di £ con le commissioni.

Confermano le stime, invece, due ritratti dal caratteristico impasto spesso di Frank Auerbach, rispettivamente a 4,5 milioni per un lavoro del 1963 e 1,1 milioni per un più recente ritratto del 1987, ma il nuovo record per l'artista inglese 92enne è stato raggiunto più avanti nella serata dalla veduta ‘Mornington Crescent' del 1969 che ha superato la stima a 5,6 milioni di sterline.

Ha sfiorato la soglia dei dieci milioni di sterline il nudo in ‘Night Interior' di Lucian Freud del 1968-69, a 9,6 milioni di £ con le commissioni da una stima garantita di 8-12 milioni raggiunta con un solo rilancio a 8,1 milioni di £, probabilmente contro la garanzia. Superflue, invece, le garanzie poste a protezione di due ritratti di artiste di periodi diversi: l'”Autoritratto con Turbante” di Leonor Fini del 1938-41, con un chiaro riferimento all'opera di Jan Van Eyck conservata alla National Gallery di Londra, ha dato avvio all'asta realizzando 711mila £ da una stima di 400-600mila £, mentre il volto su carta di oltre due metri realizzato da Jenny Saville durante il suo periodo palermitano oltre 15 anni fa ha ottenuto 3,4 milioni di £, quasi sette volte il prezzo pagato nel 2014 per lo stesso lavoro in asta.