Da Sotheby’s Pak “sdogana” il primo gruppo di opere native digitali

L'altro NFT “The Pixel” letteralmente un singolo pixel (1x1), un token che esprime l'unità più elementare di un'immagine digitale – un monocromo grigio medio - è stato aggiudicato per 1.355.555 dollari a etyoung (primo offerente a 1.200.683 dollari), collezionista d'arte digitale Eric Young che ha twittato che “The Pixel” aveva “occupato gran parte della [sua] mente negli ultimi giorni”. Tre gli offerenti, ma i rilanci per ottenere il monocromo grigio sono avvenuti in prevalenza da un altro utente della piattaforma che si fa chiamare 33.

Secondo round

La seconda parte della vendita è stata più complessa. Accanto alle opere indipendenti, Pak ha proposto anche una serie di lavori a forma di cubo in “edizione aperta”. Inizialmente sono stati rilasciati ad un prezzo pari a 500 dollari per singolo cubo per raggiungere fino a un'opera da 1.000 cubi per 500.000 dollari. I NFT corrispondenti sarebbero poi stati emessi a seconda di quanti cubi l'offerente aveva acquistato. Durante la finestra di vendita di 15 minuti del primo giorno, sono stati venduti 19.740 cubi in otto livelli di prezzo, per un totale di 9,8 milioni di dollari. Il secondo giorno, i prezzi sono raddoppiati, quindi un cubo costava 1.000 dollari, e sono stati venduti 3.268 per un totale di 3,3 milioni di dollari nello stesso arco di tempo. Il terzo giorno, il prezzo di un cubo è stato nuovamente aumentato a 1.500 dollari con 593 vendite. In totale, 3.080 acquirenti unici hanno speso circa 14 milioni di dollari per 23.598 cubi. Per complicare l'offerta, quattro opere non erano tecnicamente in vendita, ma erano utilizzate per incentivare gli offerenti: “Complexity”, un'edizione di 100, è stata regalata ai 100 individui che hanno acquistato il maggior numero di cubi.

La fotocopiatrice di NFT

Archiviate le vendite di Christie's e di Sotheby's, ora è il turno di Phillips, che ha avviato online dal 12 aprile la vendita, che accetterà la criptovaluta Ethereum come pagamento.

“The Replicator”, un NFT dell’artista digitale che si fa chiamare Mad Dog Jones, pare sia uno dei più venduti nel mondo NFT. Le offerte attuali sono 61 e hanno raggiunto 2,4 milioni di dollari, ma c'è tempo fino al al 23 aprile. Il NFT che Mad Dog Jones sta vendendo a Phillips raffigura una fotocopiatrice, è particolarmente unico in quanto è progettato per generare nuovi NFT su base mensile. Così l'acquirente potrebbe andare a possedere da 180 a 220 NFT unici - ognuno con il proprio valore di rivendita - sulla base di un singolo acquisto. Insomma in asta va la fabbrica degi NFT e dopo aver scoperto il valore dell’unicità dell’NFT, la sperimentazione la replica in serie. Un’arte tutta da scoprire!