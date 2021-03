Da Stellantis azioni Faurecia e 308 milioni dopo il il sì dell’assemblea Senza l'approvazione, ovvero senza la comunicazione dell'assemblea che la distribuzione è divenuta incondizionata, questa non sarà esigibile

Stellantis distribuirà ai detentori delle sue azioni ordinarie un massimo di 54,297 milioni azioni ordinarie di Faurecia e un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia a ottobre 2020. Saranno pagabili ai detentori di azioni ordinarie Stellantis che risultino tali il 16 marzo 2021, dopo una riduzione del capitale. La distribuzione è condizionata all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Stellantis, che si terrà l'8 marzo e ad alcune formalità previste dalla legislazione olandese. Senza l'approvazione, ovvero senza la comunicazione dell'assemblea che la distribuzione è divenuta incondizionata, questa non sarà esigibile. Se la distribuzione diventerà incondizionata, avverrà lunedì 15 marzo con record date il giorno successivo. I titolari di azioni ordinarie Stellantis avranno diritto a 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia e 0,096677 euro per ciascuna azione ordinaria di Stellantis detenuta alla data di registrazione per la distribuzione. Il versamento della parte in contanti è indicativamente previsto per il 22 marzo. In generale, la consegna delle azioni ordinarie di Faurecia è prevista indicativamente per il 22 marzo.

