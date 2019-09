Da stop Iva a taglio parlamentari: le prime 10 misure del governo giallorosso di Andrea Gagliardi

(Agf)

La neutralizzazione dell’aumento dell’Iva e la necessità di maggiore flessibilità in Ue; la riduzione del cuneo fiscale e l’impegno per un “Green new deal” con lo stop delle nuove concessioni per le trivellazioni. E poi il taglio dei parlamentari abbinato alla nuova legge elettorale. Sono alcuni dei provvedimenti chiave che il governo Conte, in base al programma stilato da M5S e Pd, è chiamato ad adottare.