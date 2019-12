Da Stranger Things al Trono di Spade: ecco le dieci serie tv del decennio Un ripasso per ricordare quali sono le serie tv che hanno in qualche modo innovato un genere soggetto a costante innovazione. Da anni di Luca Tremolada

La selezione è personale, non c’è nulla di scientifico. Quindi molti capolavori sono rimasti fuori della top ten. Scegliere è un mestiere difficile e fallace.

1) Il Trono di Spade (2011-2019)

L’adattamento della saga letteraria di George R.R. Martin ha portato sul piccolo schermo il lato violento e politico del fantasy. Produzione stellare, cast che è entrato nella leggenda e un budget che le serie tv non hanno mai conosciuto. Ad oggi è il Guerre Stellari delle serie Tv.

2) Westworld (2016-)

Il parco divertimenti in stile western per androidi è partito fortissimo e poi si è un po’ perso avviluppandosi su se stesso. La scittura è eccellente e l’immaginario evocato potente. A volte con certi dialoghi tocca tornare indietro per capire cosa hanno detto.

3) The Walking Dead (2010-)

Gli zombie così non li aveva mai visti nessuno. Stanno sullo sfondo perché i veri mostri sono i sopravvissuti . Paradossalmente è la serie do morti viventi per eccellenza. Siamo alla decima stagione. Non si rassegna a morire.

4) Stranger Things (2016-)

Un prodotto per nostalgici degli anni Ottanta. Dentro ci sono i Goonies, Ghostbuster e il paranormale, ma quello bello. Ben recitato e con qualche scena che rimarrà nella storia delle serie tv.