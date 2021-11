Da Stress ed Ekoru il prototipo delle pareti prodotte in fabbrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le chiamano “Case sartoriali”, per indicare che sono come abiti cuciti su misura. Si realizzano in fabbrica intere pareti in muratura e, in cantiere, non resta che assemblare. Una grande innovazione per la filiera dell’edilizia, tutta made in provincia Napoli, unica di questo tipo nel mondo.

Parliamo del progetto DigiBeton che prevede la prefabbricazione digitale di componenti edilizi in GasBeton. Capofila del programma di ricerca è Stress, il distretto tecnologico per le costruzioni sostenibili che opera per l’innovazione nella filiera delle costruzioni aggregando imprese e mondo della ricerca. Anche il programma DigiBeton è frutto di una collaborazione pubblico-privato. Il partner privato dell’iniziativa è la Ekoru del gruppo veneto Bacchi acquisita nel 2014 come ramo d'azienda di RDB HEBEL S.p.A., Altri partner sono Tecnosistem Spa, l’Università di Napoli Federico II e il Consorzio Tre.

Il progetto di ricerca DigiBeton ha avuto come focus l'industrializzazione e la posa in opera degli elementi di chiusura verticale, con mattoni o blocchi in “calcestruzzo aerato autoclavato” noto con il nome di GasBeton. Le pareti costruite in fabbrica arrivano in cantiere, già provviste di tracce per gli impianti e con le chiusure d’ambito (finestre, porte-finestre, ecc): insomma, pronte per essere montate con pilastri e solai.

L’obiettivo finale, che può dirsi centrato, è industrializzare la costruzione di pareti, che oggi avviene in modo totalmente manuale, attraverso un sistema automatizzato in fabbrica. La nuova tecnologia consente di annullare le imprecisioni in cantiere e l'errore umano delle lavorazioni. Il primo dimostratore tecnologico è stato realizzato presso la sede di Ekoru, azienda di Volla, in provincia di Napoli. Si tratta di una casetta di 5x5 mt che ha rappresentato un luogo di “studio” per le applicazioni. E a breve partiranno i lavori per la realizzazione della casetta bifamiliare costruita secondo gli stessi sistemi innovativi. Le pareti innovative saranno in vendita da febbraio 2022. Intanto EKoru, che ha clienti in Spagna e Austria, ha già ricevuto richieste della nuova tecnologia made in Campania.

Il valore del progetto di trasferimento tecnologico DigiBeton è di 1.621.011,50 euro. Gli investimenti in R&S del gruppo EKORU negli ultimi 5 anni ammontano a 8 Milioni.