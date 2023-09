Da taglio Irpef e cuneo fino a 120 euro in più al mese: ecco i benefici per fascia di reddito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La combinazione del taglio del cuneo con la nuova Irpef ipotizzata in vista della manovra, cioè con con l’estensione dell’aliquota Irpef al 23% anche al’attuale secondo scaglione di reddito (da 15mila a 28mila euro), produce un effetto migliorativo sulla busta paga mensile che varia da 67 euro per i redditi di 15mila euro a 120 euro per i redditi di 35mila per poi ridursi a 22 euro mensili circa per i redditi superiori a 35mila euro che non beneficiano del taglio del cuneo fiscale. È quanto emerge dalle simulazioni formulate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.

Le stime dei commercialisti

I calcoli sono fatti ipotizzando una riproposizione del taglio del cuneo attualmente in vigore (7 punti per i redditi fino a 25mila euro e 6 per quelli fino a 35mila euro), che scade a fine dicembre, ma che il governo ha già detto di voler confermare anche per il 2024. A questa misura potrebbe essere associata la nuova Irpef a tre scaglioni, accorpando i primi due (quello fino a 15mila euro con aliquota al 23% e quello da 15 a 28mila euro con aliquota al 25%) con la stessa aliquota al 23%. Dalle stime dei commercialisti risulta che se nel primo scaglione (quello fino a 15mila euro) il beneficio del taglio del cuneo, pari a 67 euro, resterebbe invariato con l’introduzione della nuova Irpef, le cose cambiano per chi guadagna 20mila euro: i 77 euro di beneficio derivanti dal taglio del cuneo, salirebbero a 84 euro mensili con l’aggiunta della nuova Irpef.

Loading...

Fascia 25mila-30mila euro di reddito

Nella fascia 25mila euro di reddito, il beneficio di 96 euro derivante dal taglio del cuneo sale a 112 euro con la nuova Irpef. Allo stesso livello arriva anche per chi guadagna 30mila euro, ma in questo caso con incremento di 22 euro rispetto ai 90 euro di beneficio portati dal solo taglio del cuneo.

Fascia 35mila euro e redditi superiori

Per chi guadagna 35mila euro, il combinato cuneo+Irpef porterebbe il beneficio da 99 euro a 120. Sopra i 35mila euro, invece il solo taglio del cuneo non darebbe alcun beneficio, mentre aggiungendo la nuova Irpef arriverebbero 22 euro mensili.