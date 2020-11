Da Taranto un viaggio virtuale nella Magna Grecia Iniziative lanciate dal MarTa nella «Notte europea dei ricercatori»: visitatori virtuali, appassionati di storia e archeologia possono “girare” su 6mila metri quadrati di superficie di Domenico Palmiotti

Un progetto già operativo per avere la fruizione dei reperti archeologici visto che il Museo ora è chiuso causa restrizioni Covid. Ed uno di prospettiva per migliorare e rendere più attrattiva questa fruizione quando il Museo sarà riaperto al pubblico. Sono le due iniziative lanciate dal MarTa, il Museo archeologico nazionale di Taranto, nella giornata, edizione 2020, distinta come «Notte europea dei ricercatori». Il MarTa, uno dei maggiori riferimenti internazionali per la storia e la civiltà della Magna Grecia, è già fruibile con un tour virtuale 3D direttamente sulla propria pagina web.

Realizzato con una tecnologia leader nell’ambito dei percorsi in 3D, il tour – afferma la direttrice Eva Degl’Innocenti – «Posiziona il MarTa tra i Musei all’avanguardia del mondo con una vetrina che mette a disposizione dell’utenza l’intero suo patrimonio». Visitatori virtuali, appassionati di storia ed archeologia ed internauti possono “girare” su 6mila metri quadrati di superficie e fare un viaggio attraverso ventimila anni di storia «considerato che tra il terzo e quarto secolo avanti Cristo, Taranto è stata una capitale culturale che ha influenzato Roma e il bacino mediterraneo», osserva Degl’Innocenti.

«Grazie a questa tecnologia – prosegue – si può mostrare lo spazio ricostruito in 3D in modo facile e veloce, direttamente a distanza, con un computer, smartphone o tablet. L’ex convento degli Alcantarini, sede del nostro Museo, diventa quindi una casa di vetro e mettiamo in connessione il virtuale e il reale, non dimenticando mai che tutto questo patrimonio, per continuare ad essere valore, ha bisogno di gambe di uomini e donne su cui poter continuare a camminare e produrre anche benessere sociale ed economico». In tal senso è stata lanciata una iniziativa con la quale, dice Degl’Innocenti, si chiede ai cittadini di essere «veri e propri ambasciatori del MarTa attraverso la call to action #ilmartasonoio».

Il tour in 3D, a sua volta, è collegato ad una piattaforma di crowfunding internazionale. «Questo patrimonio culturale – spiega la direttrice – deve tornare ad essere valore spendibile qui e quando arriverà anche un piccolo contributo sulla piattaforma che rende accessibile il tour, non si tratterà di finanziare il Museo, ma quello che il MarTa riuscirà a riportare sul territorio attraverso progetti fino alla possibilità di campagne di studio e di ricerca».L’altro progetto, invece, vede l'apporto di Infratel (società di Invitalia, in house del Mise, attuatrice del piano banda ultra larga varato dal Governo) e della start up To Be.

Consiste ai visitatori in presenza, attraverso l'utilizzo della tecnologia Li-Fi e onde luminose, la ricezione di contenuti multimediali interattivi collegati ai reperti del Museo di Taranto. Spiega Francesco Paolo Russo, ceo di To Be: «È una tecnologia di sesta generazione che sfrutta la luce visibile, ma anche quella non visibile in alcuni casi, per estrarre dati e informazioni. Quello che facciamo – afferma – è modulare molto velocemente la frequenza luminosa. Questo genera accensione e spegnimento del bulbo led, impercettibile all’occhio umano. È quello sfarfallio che capita notare quando scattiamo una foto col telefonino. Questo viene standardizzato». La tecnologia Li Fi, sostiene Russo, può essere applicata in tanti contesti «ma dove stiamo lavorando di più sono i beni culturali. Le performance del Li Fi sono velocità, sicurezza informatica, basso impatto energetico ed elettromagnetico perché non causa interferenze».