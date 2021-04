Da taschino o da tavolo: qual è la forma del tempo? Ci sono orologi capaci di insolite metamorfosi

3' di lettura

Basta il nome Harry Winston per evocare scintillanti gioielli impreziositi da pietre preziose da Mille e una notte. Un nome diventato leggenda fin da quando nel 1932 il gemmologo americano fondò l'azienda con il suo nome, cominciando a realizzare oggetti entrati in tantissime wish list e negli outlook di grandi star del cinema. Nel 1953, poi, entrò nella pop-culture, diventando il gioielliere più famoso del mondo. Un'investitura data da Lorelei Lee, personaggio interpretato da Marilyn Monroe nel film Gli uomini preferiscono le bionde, con la celebre canzone Diamonds Are Girl's Best Friend che includeva la frase “Talk to me Harry Winston! Tell me all about it!” facendo così del palazzo del marchio sulla Fifth Avenue di New York una tappa obbligata per ogni turista in visita nella Grande Mela.

Dall'alta gioielleria all'alta orologeria per Harry Winston il passo è stato naturale. Nel 1989 è stata presentata la prima collezione di segnatempo. Negli anni 2000 è nata la serie speciale Opus della quale, anno dopo anno, è stato introdotto un modello realizzato insieme ad un diverso grande orologiaio. Nel 2007 a Ginevra, la città dell'orologeria per antonomasia, il brand di origine newyorkese ha fondato una manifattura per realizzare i suoi orologi. Infine, a certificare l'affinità con il mondo delle lancette, nel 2013 il marchio è stato acquisito dal colosso orologiero Swatch Group.

Il quadrante scheletrato del segnatempo svela un sofisticatissimo calibro a carica manuale con ben quattro tourbillon separati, inseriti sotto altrettanti ponti in titanio azzurrato, che ruotano in senso antiorario in 35 secondi. La riserva di carica del movimento è di 55 ore.

Oltre ai modelli che uniscono l'importante know-how creativo/decorativo dalla forte ispirazione artistica propria dell'alta gioielleria a quello orologiero in cui il gruppo svizzero è tra i leader mondiali, Harry Winston realizza dei pezzi meccanicamente straordinari come il The Ultimate Quadri Tourbillon. Si tratta di un orologio che si può definire da tasca, con cassa in oro bianco di 57,2 mm di diametro impreziosita da 254 diamanti a taglio brillante, ma che si presenta come un modello da tavolo.

Questo succede grazie a una struttura in oro bianco, decorata con intarsi di avventurina blu e 18 diamanti, a forma di arco neoclassico (come l'ingresso del Salon di Harry Winston della 5a strada a New York), alla quale l'orologio è agganciato tramite un'ansa. Per sganciarlo e farlo diventare da tasca (in dotazione c'è anche una catena in oro bianco), bisogna schiacciare un pulsante in avventurina in cima alla struttura. E non finisce qui. Il quadrante scheletrato del The Ultimate Quadri Tourbillon svela una faccia del complesso movimento meccanico a carica manuale (46 mm di diametro e 13,24 di spessore), formato da 662 elementi. Ma soprattutto svela i quattro tourbillon separati che ruotano tutti in senso antiorario per 36 secondi, e inseriti, con eleganza simmetrica, sotto altrettanti ponti in titanio azzurrato. Attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro è possibile vedere anche altre particolarità di questo calibro finemente decorato, oltre che l'indicatore della riserva di carica di 55 ore (una durata possibile grazie a due coppie di bariletti orizzontali che compiono una rotazione ogni 3.2 ore). Infine, sul quadrante a ore 12, ecco un diamante dal taglio smeraldo (un classico di Harry Winston) di circa 0.50 carati che si aggiunge ai 272 in totale posizionati sulla cassa e sulla struttura (in tutto i carati sono 27.17). Il The Ultimate Quadri Tourbillon è un pezzo unico, anche se Harry Winston ne realizzerà altri otto. Saranno leggermente diversi dall'originale, ma promettono di essere orologi altrettanto straordinari.