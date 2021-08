Da un telaio alle strade d’Italia: una dichiarazione d’amore per la bicicletta

Si era autodenunciata ladra, ora decide di “auto-declassarsi” a blogger, diventando la prima bike-blogger in Italia: «Le donne hanno una visione a 360° gradi dell'universo bicicletta. Per noi la bicicletta non è solo una questione di performance, ma di riappropriazione di tempo, spazi e desideri». Lo racconta anni dopo ad Antonella Stelitano, storica dello sport che ha dedicato un intero libro alle “Donne in bicicletta” (Ediciclo, euro 19), che un mese fa ha vinto il premio Bancarella Sport 2021 con pagine che raccontano il ruolo che le due ruote hanno avuto nell'emancipazione femminile. E di quanto le donne abbiano cambiato la concezione del pedalare. Non è forse un caso che la bicicletta sia essa stessa di genere femminile.

Così Montaruli consegna al suo libro le confessioni di una giornalista di viaggio a due ruote. Partendo con una serie di aneddoti imparati negli anni: dal «mai superare un uomo in bici» all'enigma delle mutande sotto i pantaloncini da ciclista, dalla preoccupazione tutta femminile di polpacci troppo grossi per il troppo pedalare all'amore per le discese. Insegnando a un gruppo di donne nordafricane, scopre che in bici «diventiamo tutti uguali».

Lo si capisce fin dalla prima riga che lei non si è mi pentita di aver scelto la bicicletta. D'altra parte è difficile tornare indietro quando le due ruote con gli anni si sono trasformate in un mezzo per scoprire un'Italia diversa, raccontate in queste pagine che svelano «un tema, un'anima, una storia oltre la strada».

Tra una pedalata e l'altra emergono le storie delle “cope”, balle di fieni friulane fatte a mano a forma di alambicco, del moscato rosa della Val Venosta che ha dentro il profumo di quindici milioni di meli in fiore, della Madonnina dal volto di ragazzotta di campagna e seno nudo che protegge i ciclisti dall'alto dei 754 metri del Ghisallo, della Bianchi costruita apposta per la regina Margherita con tanto di lezioni comprese, le leggende di streghe e di nobildonne nei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, le ferrovie dimenticate, la zuppa barbaricina di su filandeu a base di carne di pecora, i pistacchi di Bronte che nascono sul nero della lava dell'Etna.

Perché solo in bicicletta si possono scoprire le mille anime dei territori italiani – e non solo: ci sono pagine dedicate anche a Francia, Croazia e Grecia - che con l'emergenza abbiamo imparato a riscoprire.