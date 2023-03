Da Tesla un caricatore wireless per Apple ispirato al Cybertruck

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha messo in vendita sul proprio store americano il Wireless Charging Platform, una specie d i tappetino per la ricarica wireless in grado di caricare tre dispositivi Apple contemporaneamente come iPhone, Watch e AirPods. Il produttore statunitense di auto elettriche ha in pratica realizzato quello che Apple aveva promesso nell’ormai lontano 2017 con AirPower, prodotto mai materializzato sul mercato, fino all’annuncio ufficiale (nel 2019) della cancellazione del progetto per l’impossibilità di produrlo “secondo gli elevati standard Apple”.

Oggi qualcosa di molto simile è l’accessorio Tesla, in vendita per 300 dollari: si tratta di una base di ricarica ispirata al design angolare e allo stile metallico del Cybertruck secondo l’azienda, basata sulla tecnologia sviluppata da Freepower. Grazie ad un design a bobine multiple (fino a 30 per alimentare tre dispositivi) e a un sistema di controllo i tre dispositivi possono essere disposti sul tappetino in qualsiasi posizione e orientamento, senza la necessità di allinearli perfettamente con un punto specifico. La Wireless Charging Platform di Tesla ha superficie è rivestita in alcantara, supporta lo standard di ricarica Qi ed è alimentata da un caricatore USB-C da 65 Watt.