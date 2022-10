Da Thom Browne a Yeezy, la moda a parigi tra pièce teatrali e sedute business

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sfilata come pièce teatrale o come pragmatica seduta di lavoro? Entrambe le opzioni sono possibili e valide, a patto che la proposta moda sia onesta, invece che costumistica, e che lo spettacolo abbia ritmo.

Inclina purtroppo in quest’ultima direzione, nonostante le indubbie capacità, Thom Browne, che sfinisce il pubblico con una chilometrica favoletta gender-bender, adattamento di Cenerentola con morale fluida - nel mondo di Thom Browne… tutte le ragazze e tutti i ragazzi entrano nella scarpa… - che si condensa in un detour tra opera coats, tailoring con pois intarsiati e ancora tailoring, in versione punk. Non mancano i pezzi notevoli, soprattutto nella sezione finale, la più vivace e abrasiva, ma l’eccesso di proposta unito alla irritante lentezza di performance produce una mistura killer che obnubila lo sguardo. Non sorprende che siano le donne designer a schivare il teatro in favore del pragmatismo: lo show come parata di ragazze dall'aspetto sano e radioso che sfrecciano in passerella mostrando abiti pensati per glorificare il corpo invece che mortificarlo dentro idealizzazioni costrittive.

Loading...

Da Stella McCartney la narrativa è da sempre esattamente questa, unita ad una spiccata coscienza ambientale nella scelta dei materiali. La sfilata si svolge all’aperto, nello spiazzo antistante il Centre Pompidou, ed è l’usuale scarica di energia. Stella ha una indiscutibile abilità nel conciliare i due aspetti della femminilità contemporanea, incline all’agio al maschile come alla seduzione sensuosa: mescola suit sartoriali dai volumi generosi ad abiti luccicanti dalle linee succinte, tute e corsetti, accessoriando tutto con sandali imbottiti, e l'effetto convince nonostante le facili citazioni dal lavoro altrui.

Fa centro Chitose Abe, che da Sacai continua ad asciugare, a sottrarre, a purificare senza rinunciare al gusto dell’ibrido. Questa stagione decostruisce troppi sartoriali maschili - il trench, il militare, la formalità black tie - per ricostruirli in silhouette taglienti ma piene di grazia. Le sue donne hanno carattere, ma non sono aggressive; vestono con una immediatezza che emana forza.

Il debutto parigino di Zimmermann, linea dal successo planetario che in settimana inaugura il quinto monomarca in Italia, a Firenze, è la prova che non sempre la passerella è la scelta vincente. In questo caso, si abbandona l'estetica boho che tante gioia addusse al registratore di cassa per esplorare molte direzioni, dal tailoring ai bustini, e il risultato poco convince, certi che nel retro i bestseller boho ci siano sempre.