Da Thun nasce una rete sinergica di imprese

È stato presentato Lenet Group, nuova realtà imprenditoriale nata come evoluzione di Thun Spa e costituito da una rete sinergica di imprese che offrono prodotti e servizi personalizzati di omnicanalità, con l'obiettivo di raggiungere, soddisfare ed emozionare i consumatori in tutti i canali di acquisto.



Il modello di business di Lenet Group si basa su un'integrazione tra le attività B2B – logistica, digitale, integrazione e-commerce con il retail, rappresentate nel gruppo da Connecthub Digital & Logistics – e le attività B2C - gift&home decor, rappresentata dai marchi Thun, La Porcellana Bianca, Rituali Domestici, Rose e Tulipani e Domino, food, con i Thun Cafè, e pets, con Luxpets, primo marketplace nel segmento di fascia alta per gli animali da compagnia.

Lenet Group ha un piano di espansione 2021-2024 che prevede un aumento di fatturato pari a 100 milioni di euro in quattro anni, fino a 210 milioni, e una crescita del 13% del CAGR. Oltre il 60% della crescita attesa avverrà per linee esterne. Sul piano finanziario, è atteso un miglioramento della redditività di gruppo con una crescita dell'Ebitda sopra la quota dell'11% a fine 2024. Prevista inoltre una sensibile riduzione della posizione finanziaria netta, ipotizzata sotto la soglia di 2,5 volte PFN/EBITDA a fine periodo, e un progressivo incremento del flusso di cassa al 33% dell'EBITDA 2024.

Il piano di crescita è fondato su una strategia basata sulla massima interconnessione tra canali, mercati e settori. Quattro gli assi principali sui quali si articolerà il piano: espansione verso nuovi mercati, piano di rafforzamento dei canali brick&mortar, diversificazione e introduzione di nuovi settori e sviluppo dei canali di business digitali. In questo contesto, Thun assume un ruolo centrale come brand portante e in continua evoluzione, con un piano di espansione all'estero, nuove collaborazioni, capsule e licensing in&outbound. Seguono Teddy Friends, spin-off di brand che vede anche una partnership con Warner Media e lo sviluppo di un cartoon tematico, Unitable con i marchi La Porcellana Bianca, Rituali Domestici, Rose e Tulipani e Domino, in espansione anche a livello distributivo, e Luxpets, il marketplace per il settore di alta gamma del mondo pet.

Fattore chiave per la crescita e lo sviluppo di Lenet Group sono ritenute le persone. Così l'intera popolazione aziendale di Lenet Group ha una retribuzione variabile legata al raggiungimento degli obiettivi e segue numerosi piani formativi specifici.