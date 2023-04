Da Tirrenia a Grimaldi, compagnie in «continuità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nata per garantire “pari opportunità” ai residenti, ma anche tariffe “agevolate” in cambio di compensazioni economiche pubbliche, la “Continuità territoriale” interessa sia le tratte principali tra l’isola e la penisola, sia i collegamenti con le isole minori. La tratta Cagliari Civitavecchia e ritorno, in passato è stata garantita dalla Tirrenia, la compagnia di navigazione pubblica. Dopo la privatizzazione di Tirrenia, con l’entrata in vigore del sistema della “Continuità territoriale”sono entrate in gioco compagnie di navigazione private.

Nel corso degli anni il collegamento in regime di continuità territoriale è stato garantito dalla Moby Cin-Tirrenia, ossia la Compagnia italiana di navigazione del Gruppo Onorato. Anche in quel caso si è trattato di servizio a tariffe calmierate dietro compensazioni pubbliche. Poi, a bando scaduto, Moby ha continuato in regime di proroga. Infine, l'affidamento a Grimaldi che continua a garantire il servizio in proroga sino all’assegnazione della tratta al nuovo vincitore. Dalla gara del bando che si chiude il 5 maggio uscirà il nome della compagnia che garantirà il servizio per i prossimi tre anni.