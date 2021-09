Da Tokyo a Marrakech, i progetti su misura sono il banco di prova del made in Italy

5' di lettura

Lo sguardo azzurro di Piero Busnelli, fondatore di B&B Italia e figura chiave nella storia dell'imprenditoria italiana nell'arredo, aveva lampi di ironia in un'intervista di qualche anno fa, rievocando gli anni del boom economico, quando era nato anche il fenomeno straordinario del design italiano: «... perché nei bar di Meda, di Lissone, di Varedo non si parlava mica di calcio e tantomeno di donne... Era tutto un discutere, un'allusione, un vantarsi di aver trovato un sistema infallibile per ottenere questo o quell'effetto sul legno... i falegnami nella Brianza degli anni Cinquanta e Sessanta erano matti per il loro lavoro, in competizione, amicizie di una vita si rompevano per il sospetto di uno sgarbo. Era un mondo a parte».

Ed è lì, in quel territorio a nord di Milano allora ancora verde, che approdarono i Castiglioni, i Magistretti, i Caccia Dominioni, a inseguire con curiosità e rispetto la nomea di quei legnamé capaci di confrontarsi con loro mettendo in campo una sterminata cultura artigianale, senza la quale molti progetti sarebbero rimasti nei cassetti dei loro studi milanesi. Da allora, il mondo è cambiato, nei reparti produttivi sono arrivate attrezzature azionate da operatori in camice bianco, ma intatta è rimasta l'eccezionale capacità che illumina la fase artigianale del lavoro delle aziende nel plasmare il legno e anche i metalli, i marmi, i materiali innovativi che la ricerca mette loro a disposizione: oggi i migliori produttori dell'arredo italiano portano in tutto il mondo l'Italian touch nella realizzazione di progetti su misura prestigiosi e complessi.

Come il recente restyling di La Mamounia a Marrakech, più che un hotel a 5 stelle una leggenda che sta per festeggiare il secolo di vita. Un luogo che un entusiasta Winston Churchill, in una lettera del 1935 alla moglie Clementine, definiva “uno dei migliori alberghi in cui sia stato”. In collaborazione con gli architetti Patrick Jouin e Sanjit Manku, che hanno saputo connettere la storia dell'hotel a un'eleganza sontuosa dai tratti contemporanei, Cassina Custom Interiors ha realizzato gli arredi in legno e le boiserie delle aree comuni. Nel Salon de thé di Pierre Hermé divani e pouf, rivestiti in pelle intrecciata, e tessuti fatti apposta per questo progetto, sono abbinati a tavolini in rovere affumicato e marmo con inserti in metallo.

Il Salon de thé di Pierre Hermé, all'interno dell'hotel 5 stelle La Mamounia, a Marrakech, con il recente restyling firmato dallo Studio Jouin Manku. In collaborazione con CASSINA CUSTOM INTERIORS.

Gli spazi di un grande albergo sono un territorio fertile per la creatività dei progettisti e l'abilità dei loro partner operativi. Di un altro monumento dell'ospitalità internazionale, il mitico Lutetia, unico hotel di gran lusso della Rive Gauche parigina, inaugurato nel 1910 e mai ristrutturato fino ad ora, l'archistar francese Jean-Michel Wilmotte ha firmato, nel 2020, la nuova immagine con un progetto che ha richiesto quattro anni di lavoro e la fondamentale collaborazione di Poliform Contract per le parti comuni. «C'erano cose molto difficili da fare e loro hanno sempre trovato la soluzione giusta», dice Wilmotte. «Il pezzo realizzato da Poliform di cui sono fiero è il lampadario, lungo 19 metri e mezzo, sopra il bancone del Bar Joséphine, uno straordinario oggetto contemporaneo che scende dal soffitto».