Da Torino a Linate, gli aeroporti vuoti si trasformano in drive in per tamponi Sono cinque gli scali in cui si fanno test aperti al pubblico. A Fiumicino il centro più grande d'Italia, altri punti ad Ancona e Verona di Gianni Dragoni

Sono cinque gli scali in cui si fanno test aperti al pubblico. A Fiumicino il centro più grande d’Italia, altri punti ad Ancona e Verona

Gli aeroporti svuotati dal coronavirus si trasformano, in parte, in centri per i tamponi. Diversi scali italiani vengono utilizzati per test antigenici o molecolari aperti a tutti i cittadini e stranieri. Non parliamo dei test obbligatori fatti all’arrivo per i passeggeri provenienti da paesi a rischio, come Francia, Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e altri, che sono disponibili in quasi tutti gli aeroporti.

Crollo del traffico

C’è chi li chiama «drive in», chi «drive through», ma sono la stessa cosa. Non è una riconversione, ma un servizio offerto al pubblico, di solito gestito dalle autorità sanitarie, in qualche caso da laboratori privati, per sfruttare gli enormi spazi desertificati dal crollo del traffico. Nei primi nove mesi dell’anno in tutti gli scali italiani c’è stato un calo del 69,6% dei passeggeri (scesi a 45,45 milioni) e del 56,2% per i movimenti aerei (scesi a 557.613 tra arrivi e partenze), secondo Assaeroporti. Da un’inchiesta del «Sole 24 Ore», chiedendo dati alle società di gestione e attraverso Assaeroporti, risulta che al momento sono cinque gli scali in cui tutti (e non solo i passeggeri in arrivo) possono fare i tamponi.

Il primo drive in a Fiumicino

Il primo drive in per i test anti-Covid è quello aperto dal primo settembre scorso a Roma Fiumicino, nel parcheggio lunga sosta, collegato all’aerostazione da una navetta. Allestito dalla Regione Lazio, con i medici della Asl, volontari della Croce rossa, in collaborazione con Aeroporti di Roma. È il drive in più grande d’Italia. Qui chiunque può fare controlli con tamponi rapidi (test antigenico) o test molecolari gratuiti, aperto tutti i giorni. Inoltre il drive in può accogliere anche i passeggeri provenienti dai Paesi a rischio, il cui volo atterra dopo la chiusura del punto dedicato all’interno dell’aerostazione, di solito oltre le 20. La società di gestione mette a disposizione l’area gratuitamente.

I voli Covid screened

A Fiumicino si fanno anche i test in partenza sui due voli al giorno di Alitalia Roma-Milano Linate, definiti «Covid screened», sui quali ci si può imbarcare solo se si certifica che non si è positivi. È un test sperimentale che AdR ha introdotto insieme ad Alitalia e alla Regione Lazio per aprire la strada a test simili anche su voli internazionali e superare le quarantene. Ci sono trattative con alcune compagnie, ma ancora non ci sono le autorizzazioni delle autorità sanitarie per dare il via a nuovi voli con test prima della partenza.

A Linate comincia il 21 novembre

Nello scalo cittadino di Milano Linate è prevista l’apertura da lunedì 21 novembre di una postazione drive through per fare tamponi rapidi e, in caso di necessità, tamponi molecolari aperta a tutti. C’è una tensostruttura allestita dall’Aeronautica militare dietro l’aerostazione, nell’ambito del programma chiamato «Drive through difesa», che prevede altri centri in Lombardia ma non negli aeroporti. Il servizio è gratuito organizzato in coordinamento con le Asl. Per problemi burocratici l’apertura è stata ritardata rispetto allo scorso fine settimana. Altra cosa sono i test all’arrivo per i soli passeggeri dei voli sensibili, si fanno dentro l’aerostazione. Negli altri aeroporti lombardi, Malpensa e Bergamo, non c’è un servizio di tamponi aperto al pubblico.