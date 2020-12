Da Torino a Parigi le borse Amma portano in scena materiali «seasonless» Midollino abbinato al cocco, pelle vegetale associata al legno dei manici per creare collezioni da passare di generazione in generazione di Paola Dezza

Il nome del brand ricorda la parola mamma. Le borse di Amma nascono proprio dalla storia di una mamma, di quattro figli, Luisella Zeppa, che senza lasciare la professione di avvocato trova il tempo per disegnare una collezione di oggetti “senza tempo e stagione”, con un forte accento sui materiali.

La filiera interamente italiana della produzione garantisce al prodotto qualità e design esclusivo.

L’ideatrice del brand eredita l’amore per la moda dalla nonna, sarta nell’atelier delle sorelle Fontana.

La prima borsa nasce alcuni anni fa e porta l’innovazione delle frange lunghe, poi riprese in tempi più recenti da grandi brand del fashion. «Abbiamo scelto da subito di posizionarci in un segmento a metà tra il lusso e lo standard - dice Luisella -. La nostra produzione si basa su pellami pregiati e sul “Made in Italy”, ma guarda anche alla sostenibilità, tanto che gli interni sono tutti in maialino riciclato».

La pelle vegetale viene invece associata al legno, come manico, in una linea interamente ecosostenibile. «Il midollino impiegato nella collezione estiva è stato poi associato al cocco, e quindi è diventato senza stagionalità - spiega ancora la proprietaria del brand -. Le quantità prodotte al momento sono piccole, di ogni modello vengono prodotte circa una decina di borse per colore».

Tutta la produzione è affidata a laboratori artigianali situati a Firenze, piccole aziende che lavorano anche per brand famosi del segmento luxury.