Da tremila a 150 dollari. Qual è il prezzo giusto per un’azione Tesla?

Tremila, mille o 150? Dollari, naturalmente. È il valore ipotetico attribuito per il futuro alle azioni Tesla da alcuni analisti. Ovvio che se ne discuta. Tesla, nonostante lo 0,6% della produzione globale nel 2020, ha visto decollare le sue quotazioni da 90 a 700 dollari e ha conquistato il top della capitalizzazione sommando quella dei maggiori concorrenti, oltre gli 800 miliardi di dollari, mentre tutti gli altri cadevano sotto i colpi della pandemia.

A cinque anni la crescita è stata sbalorditiva: +1469%. Negli ultimi 12 mesi +203%. Nel 2021 solo -7% (contro il +42% di Volkswagen e in genere il rally delle altre case cosiddette tradizionali), benché il marchio californiano guidato dall’imprevedibile Elon Musk resti ai vertici delle vendite delle auto elettriche anche in Europa: a maggio 8.700 Model 3, davanti alla Id.3 di Volkswagen (6mila). Il gigante tedesco però piazza tre modelli del gruppo tra le prime cinque e doppia il numero delle Tesla vendute. In Borsa resta comunque un abisso. Oltre 550 miliardi in euro la capitalizzazione, quattro volte la grande rivale tedesca che punta a essere leader di mercato nell’elettrico entro il 2025. E un rapporto prezzo/utili per azione vicino a 700 contro il 12,8 di VW e il 30 dell’indice S&P 500.



Secondo Alexander Potter di Piper Sandler & Co, interpellato da Bloomberg, il potenziale dominio di Tesla dovrebbe garantirle addirittura una quotazione a 1.200 dollari, quasi il doppio di oggi. All’opposto Craig Irwin di Roth Capital Partners i rivali contano eccome, si prenderanno il loro spazio, e il titolo crollerà a 150. Poi c’è da tenere conto dell’andamento del mercato in Cina, dove, soprattutto in aprile, con 25mila unità vendute contro le 35mila di marzo e le 33mila di maggio) Tesla ha pagato una accesa campagna contraria (clamoroso il caso del cliente che ha urlato in pubblico che i freni non funzionavano, al Salone di Shanghai) e le reprimende delle autorithy locali, a comunciare dall’invito a mantenere un livello qualitativo al’altezza delle richieste del mercato.

«Per molto tempo Tesla è stata l’unico attore credibile nel mercato dei veicoli elettrici di alta qualità ma ora le cose iniziano a cambiare», sostiene JoAnne Feeney, portfolio manager di Advisors Capital Management. In effetti l’offensiva non solo delle tedesche Volkswagen (con Porsche e Audi), Daimler e Bmw, ma anche delle case americane come Gm e Ford, e il ritorno in pista di Stellantis e Renault, oltre che del primo produttore mondiale, la giapponese Toyota (che però punta su una gamma meno sbilanciata sul solo elettrico), non lasciano dormire sonni troppo tranquilli a Palo Alto, in California, sede di Tesla. In Cina, il vantaggio del brand americano rispetto ad altre startup come Nio e Xpeng ha già iniziato a ridursi, secondo l’analista di Ubs, Patrick Hummel.

Non va dimenticato neppure che Tesla ha tratto profitto dalla vendita di crediti di carbonio ad altre case automobilistiche che non avevano raggiunto i loro obiettivi per rispettare i limiti delle emissioni. Ma più le vendite di veicoli elettrici dei suoi rivali decollano, più questa fonte di entrate si assottiglia.